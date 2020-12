Beautiful, anticipazioni puntata 29 dicembre: Ridge prende le parti di Thomas

Beautiful, anticipazioni 29 dicembre: Brooke e Thomas si affrontano per la prima volta davanti a Ridge, forzando lo stilista a prendere una posizione.

Alla Forrester Creations, Brooke e Ridge discutono del gesto compiuto da Flo per salvare Katie. Secondo la Logan, la nipote ha compiuto una scelta egoistica, dettata solo dal desiderio di essere riammessa in famiglia. Ridge, dal canto suo, non è affatto d’accordo con la moglie: Flo ha compiuto un gesto valoroso, per il quale merita di essere perdonata. Anche Wyatt sembra dello stesso parere: il giovane Spencer è meravigliato dalla capacità di sacrificio di Flo e, adesso più che mai, sente di avere sottovalutata. Parlando a Liam (ma soprattutto a se stesso), il ragazzo capisce di essere stato troppo duro con la donna che un tempo ha amato.

Beautiful, anticipazioni 29 dicembre: Wyatt si congratula con Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke e Thomas si affronteranno per la prima volta davanti a Ridge. Il giovane Forrester, giunto in ufficio, sarà attaccato duramente dalla matrigna che gli dirà senza troppi peli sulla lingua di non gradire la sua presenza in azienda. Di fronte ad una tale presa di posizione, Ridge non potrà che difendere suo figlio. Poco dopo, Thomas assisterà invece di nascosto ad un nuovo incontro tra Ridge e Shauna.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che Wyatt deciderà finalmente a ricercare Flo. Il ragazzo vuole far sapere all’ex fidanzata quanta stima provi nei suoi confronti.