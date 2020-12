Carolina Marconi seno esplosivo in primo piano, è uno spettacolo per gli occhi – FOTO

La bella Carolina Marconi si mostra sui social ancora una volta più seducente che mai, stavolta il seno è davvero in primo piano

“Se riesci ancora ad emozionarti per un sorriso, per gli occhi di chi ami, per un tramonto, o anche solo per un film o una canzone, non sei stupido. Sei fortunato. #lavitaèbella” scrive Carolina Marconi a corredo dello scatto che ha pubblicato ieri sera per dare la buonanotte ai suoi follower su Instagram.

La vediamo in uno scatto in bianco e nero, sguardo inclinato verso destra ed enfatizzato da un trucco vistoso come piace a lei, capelli voluminosi e una tunica in pizzo lavorato che grazie al profondo scollo a V accentuato mette in evidenza il seno prosperoso di Carolina.

È una gioia per gli occhi dei suoi fan che non possono non commentare la grande generosità della ragazza soprattutto durante questi giorni di festa.

Carolina Marconi, la vita privata della ex gieffina 2004

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quella partecipazione al Grande Fratello del 2004, ma l’avvenente venezuelana non sembra minimamente scalfita dallo scorrere del tempo, anzi sembra migliorata ed enfatizzata nelle forme che, allora come oggi, lei ama mettere bene in mostra con abito attillati e molto vistosi.

Carolina Marconi, 42 anni e 183mila follower che la adorano per le sue forme pronunciate ed il suo modo allegro di comunicare e sue giornate fatte di impegni lavorativi, sport e famiglia.

Dal 2013 è diventata stilista e disegna e commercializza con grande amore la propria linea di scarpe, Le Markol. Nel 2016 ha aperto anche il suo store a Ponte Milvio a Roma dal nome Aloha.