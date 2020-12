Centrotavola per Capodanno: idee originali e spunti per abbellire la tavola!

Manca poco a Capodanno. Quale occasione migliore per addobbare casa a festa, apparecchiare per bene la tavola, impreziosendola con un bellissimo centotavola per Capodanno. Ecco tante idee!

Di questi periodi ci si comincia a chiedere come apparecchiare la tavola per Capodanno.

Le idee sono davvero tante, ma non si può porre l’attenzione su un dettaglio non da poco: il centrotavola. Scegliere un centrotavola adeguato vi farà fare bella figura con i vostri invitati, oltre ad essere un modo per esprimere la vostra personalità.

Ovviamente le scelte sono tantissime. Potete optare per un centrotavola formato da candele. Secondo un’antica credenza, la luce che proviene dalle candele accese nella notte di San Silvestro è propiziatrice di un anno ricco di fortuna, amore e benessere.

Inoltre, sarà suggestivo spegnere allo scoccare della mezzanotte tutti insieme le candele (magari esprimendo ognuno un desiderio).

Se, invece, volete optare per qualcosa di più classico e formale potete scegliere un centrotavola fatto da fiori. In questo modo, riuscirete a ricreare un’atmosfera soave e piacevole.

Realizzare dei centrotavola per Capodanno personalizzati

Se amate la creatività, potete optare per dei centrotavola personalizzati e realizzati da voi. Potete utilizzare del tessuto nero e decorarlo con scritte bianche e magari abbinare anche dei fantastici segnaposti.

Per un centrotavola più festoso e meno impegnativo, optate per palloncini da far fluttuare sul tavolo, per la gioia dei bimbi ma anche degli ospiti adulti.

Un’ idea molto originale, invece, è scegliere un centrotavola naturale fatto di rami secchi, pigne decorati con lucine led e stelline.

Un altro simbolo che può benissimo starci nel vostro centrotavola è sicuramente il peperoncino. Infatti il peperoncino è un simbolo di portafortuna. Al peperoncino si può anche abbinare una candela.

Anche le rose si addicono perfettamente ad un centrotavola per Capodanno. Potete prendere un vassoio e disporci delle candele e, intorno, posizionare dei petali di rosa che possono avere sia il colore bianco che quello rosa. Oltre ad essere molto bello alla vista, questo centrotavola sarà anche molto profumato e donerà ai vostri ospiti serenità.

Inoltre si sa che a Capodanno non possono proprio mancare le lenticchie poichè sono da sempre simbolo di buon auspicio e prosperità. Tra l’altro questi legumi sono perfetti per creare un centrotavola a tema perché sono facilmente abbinabili avendo delle piccole dimensioni.

Eleganza e raffinatezza a Capodanno

Per un tocco di eleganza ed originalità, invece, potete optare per dei calici da inserire al centro della vostra tavola. Oppure potete optare per delle bottiglie di vetro che potete decorare a vostro piacimento. Le bottiglie rappresenteranno simbolicamente il brindisi di mezzanotte e la venuta del nuovo anno.

Oltre al centrotavola, ovviamente, è importante capire anche come apparecchiare bene la tavola a Capodanno. Optate per colori eleganti come l’oro e il nero, magari abbinandoli insieme.

Un’idea originale potrebbe essere impreziosire tutto realizzando dei segnaposto con i tappi di bottiglia. Una soluzione molto economica ma anche molto stilosa. L’ideale è dipingerli con uno spray con tonalità metalliche e creare un piccolo foro dove inserire il biglietto per ogni ospite. La scelta non manca, sta a voi scegliere l’idea che più vi piace.