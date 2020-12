Chiara Carcano è ancora nel mood natalizio e sfoggia i suoi outfit strepitosi ma sempre semplici, proprio come lei

La giovane influencer è piene di energia e di una bellezza stratosferica. Chiara Carcano è un personaggio televisivo che si sta facendo strada nel mondo dei social e dello spettacolo, a soli ventisette anni è già una tra le più seguite e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Ma il talento c’è ed emerge in ogni suo lavoro. Quando c’è la passione il resto è secondario. La ragazza si lascia travolgere dalla magia del Natale e su Instagram pubblica delle foto da far perdere la testa.

Chiara Carcano: look natalizio dopo le feste, che sballo

“A Natale mi vesto di rosso per una settimana”, la Carcano si diverte così e non perde lo spirito natalizio anche dopo le feste. Così sdrammatizza e ironizza con il suo look ancora festivo e il suo sorriso conquista ancora una volta i fan che impazziscono per lei. Seguita da quasi cinquecento mila followers, Chiara non la ferma più nessuno ed è pronta a stupire con il suo lavoro e la sua bellezza il pubblico italiano.

Giacca rossa e pantaloni di pelle, un look casual ma allo stesso tempo elegante proprio come lei. La Carcano è di una bellezza stratosferica e la sua semplicità fuori dal comune ha conquistato i fan che impazziscono per lei. E’ uno sballo per chiunque la guardi. Sono già pronti per l’outfit di capodanno, cosa dobbiamo aspettarci?

Rosso, scintillante, nero, non vediamo l’ora di vederla brillare per la fine dell’anno. E allora non ci resta che attendere, manca davvero poco.