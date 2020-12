Chiara Ferragni, sguardo penetrante, la bellezza è disarmante: che occhi – FOTO

L’influencer Chiara Ferragni si fa vedere in tutta la sua bellezza in un primo piano molto bello condiviso nella sua pagina Instagram

La neo mamma Chiara Ferragni è appena entrata nella 27esima settimana di gravidanza come ci ha fatto vedere nelle sue stories di ieri. Un Natale sereno per lei, Leone e Fedez che si trovano a Milano e hanno potuto festeggiare con la famiglia di Chiara in allegria.

Coinvolge i suoi follower regolarmente circa spostamenti e attività che svolge lei quotidianamente, così ha condiviso un suo primissimo piano che la vede in casa a Milano mentre indossa un top nero con una felpa over.

Sguardo imperturbabile ma valorizzato da un trucco leggero sulle tonalità del nocciola per mettere in risalto l’occhio azzurro. Forcina rosa per raccogliere il ciuffo di capelli che cadono morbidamente sulle spalle. 214mila like per lei in pochissime ore, e commenti super positivi sul make up che fa invidia a moltissime ragazze che la seguono.

Chiara Ferragni, tra le 110 donne dell’anno per il Corriere

Chiara Ferragni ieri è stata inserita anche tra “Le 110 dieci donne dell’anno secondo il Corriere della Sera” Chiara domina la classifica degli influencer più potenti del 2020 non solo grazie al numero di follower, che ha abbondantemente superato i 22 milioni.

Per il Corriere lei ed il marito Fedez “hanno scelto di utilizzare la propria notorietà in favore dell’impegno civile: dagli appuntamenti musicali sul terrazzo del primo lockdown, alle campagne per l’uso della mascherina, fino al contributo e al lancio della raccolta fondi che ha permesso di creare una nuova terapia intensiva al San Raffaele, fino alla promozione del turismo e del territorio italiano”.

Si tratta di un enorme riconoscimento per i Ferragnez che sono diventati negli ultimi anni un punto di riferimento per l’imprenditoria italiana e per il mondo dello spettacolo grazie alle importanti iniziative che hanno lanciato per il rilancio del settore in crisi.