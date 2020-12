Massacro in una sauna: sette persone uccise a coltellate da un uomo

Un uomo armato di coltello ha ucciso sette persone e feritone altrettante all’esterno di una sauna di uno stabilimento balneare.

Un vero e proprio massacro si è consumato all’esterno di una sauna in uno stabilimento balneare. Sette persone sono state uccise ed altrettante sarebbero rimaste ferite da un uomo che li ha aggrediti con un coltello. Sul posto, a Kaiyuan, nella provincia di Liaoning, in Cina, sono arrivati gli agenti della polizia locale che avrebbero fermato il responsabile. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sul massacro e ad ora non si conosce l’identità delle vittime ed il movente che abbia spinto l’uomo a compiere un gesto del genere.

Leggi anche —> Tragedia nel giorno di Natale, mamma precipita dal balcone

Cina, massacro in una sauna: sette persone uccise e altrettante ferite da un uomo armato di coltello

Leggi anche —> Due autobus finiscono in un fiume, tragico bilancio: oltre 30 morti

Sette persone sono state uccise ed altrettante sono rimaste ferite in un brutale attacco consumatosi nella giornata di ieri, domenica 27 dicembre, a Kaiyuan, città della provincia di Liaoning, in Cina. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, come riportano i media locali e l’emittente statunitense CNN, un uomo armato di coltello avrebbe aggredito alcune persone all’esterno di una sauna di uno stabilimento balneare.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i sanitari e le forze dell’ordine. Per sette delle persone aggredite non c’è stato purtroppo nulla da fare, mentre gli altri sette, tra cui ci sarebbe anche un poliziotto che avrebbe provato a fermare il responsabile, sono rimaste ferite e portate in ospedale. Non si conosce ancora l’identità delle vittime.

La polizia, riporta la CNN, è riuscita a fermare il responsabile, identificato solo con il suo cognome Yang, che è stato arrestato. Non sono ancora chiare le ragioni che abbiano spinto quest’ultimo a commettere un simile crimine, circostanza su cui stanno lavorando le autorità cinesi che non hanno fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’attacco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Non è il primo episodio simile che si registra in Cina. A giugno, 37 bambini e due adulti sono stati feriti da un uomo con coltello all’interno di una scuola elementare nella regione sud-occidentale del Guangxi.