Conoscete la moglie di Ricky Memphis? I due stanno insieme da 20 anni e si sono conosciuti proprio sul lavoro

Tutti lo abbiamo imparato a conoscere ed amare nel ruolo di Mauro, in Distretto di Polizia, protagonista indiscusso di una delle fiction italiane più amate di sempre. Parliamo di Ricky Memphis, l’attore romano dall’aspetto un po’ burbero che in realtà nasconde una grande ironia, bravura e umanità.

Ricky Memphis, al secolo Riccardo Fortunati, ha iniziato la sua carriera molto tempo prima che il grande pubblico si affezionasse a lui con la fiction di Canale 5. Il suo debutto è sempre stato in casa Mediaset, su un palco di grande rilievo: il Maurizio Costanzo Show come ‘poeta metropolitano’.

Al cinema poi ha fatto tantissimi film che hanno rapito il cuore: primo tra tutti, forse, Immaturi. Ma di lui e della sua vita privata sappiamo poco. È un uomo riservato e che si tiene lontano dai riflettori e dal gossip. Sapete che Ricky Memphis è sposato? Chi è sua moglie? Lo scopriamo insieme.

Conoscete la moglie di Ricky Memphis? Chio è Alessia Cerasaro

Ricky Memphis ha una compagna e dei bambini. Si chiama Alessia Cerasaro la donna con la quale l’attore condivide la sua vita dal 2000. Venti anni di vita insieme, a Roma, la città dove vivono insieme ai loro due figli, Francesco nato nel 2005 e Maria nel 2013.

I due non sono sposati ma in una intervista dello scorso anno l’attore ha ammesso che quando ci sarà il matrimonio avverrà in chiesa perché entrambi sono molto credenti.

Alessia e Ricky si sono conosciuti proprio sul set di Distretto di Polizia. Lei lavorava alla produzione come aiuto regista. Per lungo tempo quindi hanno lavorato fianco a fianco e per loro quel lavoro così importante è stato galeotto.

Ma la moglie di Memphis, ha preso parte anche ad altre importanti produzioni televisive e cinematografiche come Radiofreccia e Scarlet Diva oltre che prima assistente alla regia in Paz!. Era il 2002 e Alessia ha vestito anche i panni di attrice recitando proprio al fianco del suo compagno.