D&G vendono la villa delle Eolie per 6 milioni, sorpresa per l’acquirente

D&G vendono per 6 milioni di euro la villa delle Eolie: l’acquirente è un imprenditore che produce mascherine

In tempo di crisi è noto che alcuni ricchi aumentano il loro patrimonio mentre i meno abbienti sono sempre più poveri. Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ha innescato una inevitabile crisi economica i cui effetti più forti si avvertiranno progressivamente. Intanto i famosi stilisti Dolce & Gabbana hanno deciso di cedere la villa delle Eolie, precisamente di Stromboli. L’acquirente è stato trovato ed è stato disposto ad investire ben 6 milioni di euro nell’isola vulcanica del tirreno. La villa, che si affaccia sul mare, negli anni ha ospitato gradi protagonisti delle sfilate del grande marchio italiano come Naomi Campbell, Madonna, Tom Cruise. Ad aggiudicarsi il gioiello, secondo Ragusa news, è un imprenditore casertano che si occupa di attrezzature ospedaliere e dispositivi di protezione individuale. Produce mascherine l’acquirente della bellissima villa di Stromboli.

Dolce e Gabbana lasciano la villa delle Eolie al produttore di mascherine…

La villa, oltre ad aver ospitato grandi Stelle è anche ben curata nei dettagli, come del resto non poteva essere diversamente conoscendo i proprietari. La villa, inoltre, va ad aggiungersi, sempre secondo il notiziario ragusano, ad altri tre immobili detenuti dalla famiglia dell’acquirente a Stromboli. Si tratterebbe di una villa a località Piscità, un’altra lungo la salita che porta all’Osservatorio; infine la terza non lontana dalla chiesa di San Bartolo. La villa nasce dalla fusione di tre precedenti abitazioni tipiche delle Eolie. Si trova a due passi dall’accesso al mare e si sviluppa su oltre 500 metri quadri, di cui 225 di interni. I colori sono protagonisti degli interni della villa. Ogni stanza è unica sotto il profilo cromatico.

La villa è dotata vdi nove bagni e sette suite, diverse terrazze e una zona esterna relax. Stefano Gabbana e Domenico Dolce l’avevano denominata “La Casa dei Selvaggi“, perchè si poteva girare in casa a piedi nudi. I due, però, non sembrano intenzionati a lasciare l’arcipelago: Salina sarebbe la prossima tappa degli stilisti.