Elettra Lamborghini a 17 anni, è irriconoscibile, giudicate voi – FOTO

Elettra Lamborghini e le due foto di quando era solo una ragazzina. Giovanissima e come non l’abbiamo mai vista

Elettra Lamborghini, tutto quello che fa non passa mai inosservato. E quello che regalerà per Capodanno di certo piacerà moltissimo ai suoi tantissimi fan. La Twerking queen è un tornado di progetti e tra i suoi tantissimi impegni lavorativi in questo 2020 che per lei è stato scoppiettante, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, c’è anche spazio per un fine anno con il botto.

L’ereditiera pare sia pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia per allietare il Capodanno dei partecipanti al Grande Fratello Vip su canale 5. Pare che la sua esibizione sia quasi ufficiale.

Ecco che così anche se per una sera sarà lei, la più famosa della famiglia, ad entrare nella casa più spiata d’Italia invece che la sorella Ginevra che era in trattative con la produzione, ma i veti imposti dalla giovane erano stati troppi, tra questi, l’impossibilità di parlare proprio della sorella, con i quali i rapporti non sono dei migliori.

Pronta quindi a tornare in Italia dopo aver trascorso in suo Natale con il suo Afrojack fuori dal nostro Paese. Per il momento però quello che tiene banco è una foto di Elettra giovanissima. Per vedere com’era vai alla pagina successiva.

Elettra Lamborghini a 17 anni, le foto che lasciano a bocca aperta