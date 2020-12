Elisabetta Gregoraci, calza nera e minigonna inguinale, si va in tilt – FOTO

Elisabetta Gregoraci accoglie con generosità e felicità una persona speciale di famiglia. Outfit sorprendente per l’occasione

Dopo aver fatto parlare di sè a lungo, in tv e sul piccolo schermo, Elisabetta Grergoraci non si è data un attimo di pace, che è di nuovo protagonista. Questa volta a rendere fantastico il momento è la presenza di una persona davvero speciale di famiglia. L’accoglienza non poteva non essere magnifica, frutto delle costanti apparizioni in “seno” all’eleganza e lo charme.

Nonostante l’avventura al Grande Fratello Vip le abbia riservato il bello e il cattivo tempo, lo show mediatico di Elisabetta non ha modificato i suoi progetti di vita. In occasione delle festività, la vediamo rilassata insieme al figlio Nathan Falco e Flavio Briatore. Uno scatto che abbonda così di serenità per la showgirl, come giudizi sfavorevoli da parte dei follower, che le hanno puntato il dito contro , dopo gli ultimi clichè in pubblico. Che facevano pensare tutt’altro che ad un ritorno tra le braccia dell’imprenditore

Elisabetta Gregoraci, l’incontro più bello dell’anno

Elisabetta Gregoraci, dopo l’uscita di scena da “bufere” e disavventure del Grande Fratello Vip è tornata a far parlare di sè. Questa volta anche lei ha allungato la scìa della concorrenza per gli scatti più belli del Natale postati dai Vip, su Intagram.

Non poteva passare inosservato, il periodo più bello dell’anno, nonostante le difficoltà. Ma la festa dalle parti della bellissima Eli è iniziata dopo la lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia. Ha scelto di contraccambiare l’affetto della famiglia, addobbando tutta la casa di luci e festoni natalizi.

Un gesto al quale ha potuto assistere anche la sorella Marzia Gregoraci, la protagonista dell’ultima foto di Instagram, che ha avuto il consenso di ben 86 mila folllower. Nell’occasione si nota l’attaccamento e tutto l’effetto del legame indissolubile tra le due “sister”.

Poi le attenzioni si spostano inevitabilmente su Elisabetta che risponde al richiamo della signorilità, con un fantastico panorama di calze nere e tacchi a spillo neri. Più su una minigonna inguinale, che ha lasciato i follower senza fiato. La Gregoraci augura così “buone feste di Natale” dalla sua splendida famiglia