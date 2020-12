Fabio Cannavaro versione ciclista, spunta il commento dell’ex compagno: “Vestito così…” – FOTO

L’ex campione del Mondo 2006 con la maglia della Nazionale italiana, Fabio Cannavaro diventa ciclista. Il parere dell’ex compagno di squadra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹Fabio Cannavaro🇮🇹 (@fabiocannavaroofficial)

Da difensore insostituibile alla nuova veste sportiva, così l’ex campione del Mondo e della Nazionale italiana, Fabio Cannavaro volta pagina in occasione dell’ultimo scorcio dell’anno. Una carriera calcistica condita da record e prestazioni che l’hanno accompagnato a coronare il sogno proibito.

Il 2006 è stato l’anno degli italiani e ancor di più per l’ex capitano della nazionale tricolore, che ha alzato al cielo quella coppa, che tutti sognano di avere almeno una volta tra le mani. Il difensore di Juventus e Inter è stato un simbolo, un esempio di patria, orgoglio e icona rappresentativa per il Belpaese. Tutti noi abbiamo esultato insieme a lui, per la straordinaria cavalcata mondiale in Germania. Poi è arrivato il fatidico “Pallone D’Oro“, la “ciliegina” sulla torta di un’annata fantastica.

Col passare del tempo ha deciso di dare l’addio al calcio, ritagliandosi un posto come commissario tecnico. Ora è impegnato in Cina, ad allenare il “Guangzhou Evergrande“, ma non ha di certo dimenticato le sue origini napoletane…

Fabio Cannavaro, la nuova avventura di fine anno: ecco cosa pensa il suo ex compagno di squadra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹Fabio Cannavaro🇮🇹 (@fabiocannavaroofficial)

In occasione delle festività natalizie, Fabio Cannavaro prende il primo volo disponibile per l’Italia e riabbraccia la sua numerosa famiglia. Così recita uno degli ultimi scatti che sancisce l’incontro definitivo con moglie e figli, mai così emozionati e felici di rivedere il “grande” Cannavaro, dopo mesi di preoccupazioni e divieti.

Tutti hanno dimostrato la propria vicinanza ad uno dei personaggi più amati del panorama dello spettacolo, che ha “riabbracciato” finalmente la sua Napoli, con una novità in canna. Si resta in ambito sportivo, ma sorprende comunque vedere Fabio nelle vesti di ciclista, attraversare l'”angolo” più bello e affascinante della città partenopea.

La foto ritrae il campione del mondo visibilmente stanco, una sensazione mai provata e sempre insabbiata dallo spirito guerriero e valoroso che lo distingueva dagli avversari sul campo. Il tempo però passa anche per lui che commenta con ironia il “faticoso” trekking in bici sulla collina di “Posillipo”: “Ti è piaciuta la bicicletta….e ora pedalaaaa 🚴🏻‍♂️😅😰”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹Fabio Cannavaro🇮🇹 (@fabiocannavaroofficial)

Ad esprimere un parere, con tanto di sfottò ironico, sull'”autogol” di Cannavaro è l’ex compagno di squadra, nonchè ex attaccante di Chievo Verona e Lazio, Bernardo Corradi. Una risposta che mette in discussione le qualità fisiche dell’ex campione del Mondo, alle quali eravamo abituati ad ammirare: “Vestito così e con una bici del genere non puoi non aver corso almeno 140/150 km 😂😂😂“. Chissà come l’avrà presa realmente il “buon” Fabio?