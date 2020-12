Torna dopo la pausa di Natale il GF Vip in prima serata con il consueto appuntamento del lunedì: previsti colpi di scena e un’ospite davvero speciale

Alfonso Signorini è pronto a tornare con l’appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip. I concorrenti ancora in gara hanno festeggiato tra le mura della casa più spiata d’Italia il Natale e ci sarà modo di dare uno sguardo a quello che è accaduto, tra sorprese e divertimento. Ma non solo, nell’ultima settimana non sono mancate le discussioni e alcuni rapporti, uno in particolare, ha preso una piega inaspettata. Infine il televoto decreterà chi dovrà ufficialmente abbandonare la casa e ci sarà per la prima volta nella storia del reality, un’ospite davvero speciale.

Maria De Filippi al Grande Fratello Vip: quale sarà il motivo della sua partecipazione?

Inaspettatamente è stata annunciata come ospite d’eccezione per la puntata di questa sera la regina di Mediaset, Maria De Filippi. La conduttrice per la prima volta si farà largo tra le dinamiche del reality per fare una sorpresa a uno, o a più inquilini. Il motivo della sua presenza è infatti ancora top secret, sebbene in queste ore si stia cercando di fare delle ipotesi.

C’è chi pensa che potrebbe fare una sorpresa a Cecilia Capriotti e a Tommaso Zorzi che proprio nei giorni scorsi hanno elogiato la presentatrice affermando che sarebbe un sogno per loro conoscerla. Altri credono che possa c’entrare con quanto accaduto proprio il giorno di Natale ad Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini & Donne.

Il giovane ha infatti ricevuto un regalo inaspettato dalla compagna Natalia Paragoni, conosciuta proprio all’interno del programma della De Filippi. Un biglietto molto freddo e un regalo piuttosto insignificante hanno lasciato intendere che la ragazza possa essere arrabbiata con il proprio compagno. Eppure la giovane sui social smentisce. Si è forse trattato di uno scherzo? E Maria De Filippi avrà un ruolo in tutto questo? Per le risposte il pubblico dovrà attendere la puntata.

Nel corso della serata verranno approfondite anche le discussioni che hanno visto protagoniste Samantha De Grenet e Stefania Orlando e Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò. In entrambe le dinamiche le parole utilizzate dalla De Grenet e dalla Lorenzini sono state molto pesanti e il pubblico è arrivato a gridare alla squalifica. Verranno presi dei provvedimenti? Ci sarà modo anche di capire meglio il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sempre più vicini.

Infine al televoto questa settimana Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Il meno votato dovrà ufficialmente abbandonare la casa. Nel corso della puntata non mancheranno colpi di scena e le nomination settimanali.