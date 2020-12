La conduttrice televisiva e concorrente del GF Vip rischia di essere squalificata dal reality per le parole rivolte a Stefania Orlando.

Un nuovo scandalo sembra affacciarsi alla soglia del Grande Fratelo Vip. “Fuori subito” avrebbero commentato a gran voce un cospicuo numero di telespettatori nei riguardi della showgirl ed ex modella romana, Samantha De Grenet. Dopo essersi esposta attancando con parole apparentemente fuori luogo un’altra concorrente della casa, la conduttrice Stefania Orlando.

Samantha De Grenet perché rischia l’eminazione dal GF

Samantha avrebbe esordito con alcune frasi che sembrano non ammettere alcuna scusa. Alle parole “ti uccido“, rivolte a Stefania, i fan della modella pare che si siano ricreduti sul suo conto, non volendo che lei continui la sua avventura firmata Mediaset. “So cose su Stefania che per ora non ho usato” avrebbe in seguito aggiunto. Le reazioni sull’accaduto hanno invaso i social network. In particolare la piattaforma Twitter riporta una serie di inviti da parte di molti utenti che mirerebbero alla definitiva squalifica della concorrente.

Inoltre, ad aggiungersi alla minaccia ci sarebbero state altre sue considerazioni che non hanno fatto altro che peggiorare la precedente situazione. Accuse non solo nei confronti della Orlando ma anche di Giulia Salemi.

In particolare, riferendosi alla Salemi, si sarebbe soffermata sulla sua “abitudine” di bere degli alcolici, definendola: “peggio di un uomo”. Nel frattempo, in attesa che il verdetto venga procalmato da Alfonso Signorini, saranno presto mandate in onda le clip dell’incidente verbale, e si potrà vedere con sorpresa la reazione “a freddo” della presentatrice.