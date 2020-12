La sorella di Elettra Lamborghini condivide nelle stories di Instagram un selfie in cui mostra le sue labbra carnose, compete con Elettra

Ginevra Lamborghini (screenshot instagram)Ginevra Lamborghini bellissima su Instagram con un selfie infuocato. Nelle stories canta anche e chiede ai suoi follower di quale canzone si tratta. Poi condivide una serie serie di stories in cui appare mora, qualche tempo fa. Ha nostalgia di uscire con le amiche la sera e scherzare e ridere insieme. Manca a tutti di questi tempi, purtroppo l’emergenza covid ha ridimensionato le nostre vite e ci ha tolto molto.

Ginevra ed Elettra Lamborghini continuano la faida familiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Tra Elettra e Ginevra continuano le distanze, tuttavia l’altro giorno ad Elettra i suoi fan su instagram le hanno chiesto di condividere una foto con le sue sorelle. A grande sorpresa la cantante condivide una foto che ritrae le sorelle da bambine, c’è lei in mezzo con ai lati le due sorelline bionde che dovrebbero essere Flaminia e Lucrezia. Infatti mette un bel cuore perché le ama molto. Però ovviamente manca Ginevra nella foto, volontariamente. D’altronde è coerente con la loro situazione attuale. Le sorelle infatti sono in pessimi rapporti, non si parlano. Non è mai reso noto il motivo di tale astio l’una per l’altra, ma vista la situazione.

Tra le due dev’essere successo qualcosa di molto grave per non parlarsi da anni. Ormai stiamo tutti fantasticando su ciò che potrebbe essere accaduto ma finché le dirette interessate non ne parleranno, sempre che decidano di farlo, non si saprà mai. Anche da parte della famiglia Lamborghini appare la volontà di mantenere il riserbo su questa faccenda, come per nascondere cosa sia realmente successo tra le due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Certo non si tratterà di una semplice discussione tra sorelle, come spesso accade, ne di gelosie evidentemente visto che entrambe non hanno nulla di cui invidiarsi. Una delle due deve averla combinata grossa ma per il momento non è dato sapere chi ne come. Staremo a vedere.