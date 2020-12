Il Ciclone, l’attrice Barbara Enrichi confessa un retroscena sul suo ruolo

Il Ciclone, l’attrice Barbara Enrichi torna a parlare del ruolo che l’ha resa celebre nel film di Leonardo Pieraccioni.

Era il 1997 quando Leonardo Pieraccioni diresse Il Ciclone, un film che non solo l’ha consacrato come regista ma la pellicola appartiene di diritto ai cult del cinema italiano. Trasmesso sino a qualche giorno fa in occasione delle festività natalizie, Il Ciclone è sicuramente una commedia che riesce a strappare il sorriso grazie ad una trama che funziona e merito del cast adatto. Tra questi, Barbara Enrichi: l’attrice toscana era Selvaggia, la sorella del protagonista. Un ruolo particolare soprattutto alla fine degli anni ’90 quando ancora non vi era l’apertura di oggi circa l’orientamento sessuale. Selvaggia infatti era omosessuale e viveva una storia d’amore segreta con la farmacista.

Il Ciclone, Barbara Enrichi torna a parlare su Selvaggia

L’attrice Barbara Enrichi ricorda sempre con piacere gli anni de Il Ciclone. Sul suo ruolo ammette: “Selvaggia è stata amatissima dal pubblico, si può dire che dopo quel ruolo la mia fama sia letteralmente “esplosa”, inoltre è un personaggio particolare perché è una ragazza gay.” L’attrice toscana dichiara di essere soddisfatta per aver avuto la possibilità di ricoprire tale ruolo e dare così un contributo per la causa gay. Una carriera per la Enrichi esplosa nel lontano ’97 e che ancora oggi le dà soddisfazione: l’attrice infatti è rimasta nel campo della recitazione seppur abbracciando diverse sfumature. Numerosi infatti i ruoli drammatici ricoperti, l’attrice è apprezzata anche per gli spettacoli teatrali a cui ha partecipato. Oggi Barbara si è evoluta investendo le proprie energie sui giovani che vogliono intraprendere questo percorso artistico.

Dal 2014 Barbara Enrichi insegna al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano.