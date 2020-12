Ragazzo di 16 anni muore in ospedale: era stato accoltellato in un’abitazione

Un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza dopo essere stato accoltellato al petto in un’abitazione.

Un ragazzo di soli 16 anni è morto ieri, dopo aver trascorso quattro giorni in ospedale, dove era arrivato a seguito di un accoltellamento. Il giovane era stato ritrovato ferito in una casa di Preston, in Inghilterra. Immediatamente trasportato in ospedale dai soccorsi, il 16enne ha lottato tra la vita e la morte per quattro giorni sino a ieri quando il suo cuore ha smesso di battere. Per quanto accaduto, la polizia inglese ha arrestato tre ragazzi accusati del presunto omicidio del 16enne.

Galles, ragazzo di 16 anni muore in ospedale dopo giorni di agonia: era stato accoltellato in un’abitazione

Dramma a Preston, cittadina della contea del Lancashire, in Inghilterra, dove un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato accoltellato. Secondo quanto ricostruito sino ad ora dagli inquirenti, come riporta The Sun, la vittima sarebbe stata aggredita in una casa, dove poco dopo sono sopraggiunti i soccorsi che, dopo le cure sul posto, hanno traportato lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Ricoverato in terapia intensiva con gravi ferite al petto, il giovane è deceduto quattro giorni dopo nel pomeriggio di ieri, domenica 27 dicembre.

Presso l’abitazione sono arrivati anche gli agenti della polizia britannica che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto ed individuare i responsabili. Le autorità, riporta The Sun, hanno arrestato tre ragazzi di 18, 17 e 16 anni che sarebbero sospettati del presunto omicidio. La polizia ha poi lanciato un appello alla popolazione di Preston chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa o sia in possesso di informazioni utili alle indagini di farsi avanti.

Un conoscente della vittima ha scritto su Facebook, come riporta The Sun: “È straziante vedere i suoi genitori dover affrontare una simile tragedia: una madre davanti al cadavere del suo bambino, un padre che seppellisce il giovane figlio“.