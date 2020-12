Jessica Franceschetti, com’era un anno fa: esagerata in costume – FOTO

Jessica Franceschetti torna indietro nel tempo, a un anno fa: la foto in costume ha una particolarità, ma fa impazzire lo stesso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Di recente, la stiamo ammirando come una delle influencer di Instagram dalle forme più esplosive in assoluto. La bella vicentina Jessica Franceschetti del resto non manca mai di mettere in mostra il suo decolletè esagerato, e non solo quello. Un personaggio verace e sensuale come pochi, i cui fan stanno aumentando vertiginosamente e con pieno merito. La vediamo sorridente e sicura di sé nelle foto, anche se non è stato sempre così. Ce lo racconta lei stessa, tornando indietro nel tempo. Andate a pagina successiva per scoprire il suo scatto dal passato…

Jessica Franceschetti, la foto da ‘un periodo un po’ così’: ma ai fan non importa