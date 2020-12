Johnny Depp, tutti i suoi film spariscono da Netflix: il motivo

Continua il calvario di Johnny Depp, dopo la causa persa con il The Sun. Adesso Netflix vuole cancellare i suoi film.

Prosegue l’incubo di Johnny Depp. Il divo di Hollywood sta affrontando un periodo davvero buio dopo la causa persa in tribunale conto il The Sun.

La travagliata storia ha inizio alcuni anni fa, con le accuse mosse contro di lui dall’allora moglie Amber Heard. Racconti pesantissimi di violenza fisica e psicologica, in seguito bollati come falsi dal giudice del processo che li ha visti protagonisti. Nonostante Depp sia stato scagionato, la gogna mediatica nei suoi confronti non è mai davvero scemata, soprattutto a causa di un articolo del tabloid The Sun, che lo definiva “picchiatore di mogli”.

Oggi, nonostante siano trascorsi mesi dalla chiusura del processo, gli utenti Netflix di USA e Australia registrano una strana anomalia: la totale scomparsa dei film che lo vedono come protagonista. Cosa è successo?

Johnny Depp: dopo la Warner, è guerra con Netflix

Come già successo per la Warner Bros, anche Netflix prende ora le distanze da Johnny Depp. Dopo essere stato sostituito da Mad Mikkelsens nello spin-off di Harry Potter, Animali Fantastici 3, il divo di Hollywood subisce ora la damnatio memorie della piattaforma americana. La scelta sembra tuttavia riguardare una sola zona del globo terrestre (quella del Pacifico), mentre in Europa e nel resto del mondo i film rimangono in catalogo.

Di recente Depp ha ringraziato i numerosi fan che l’hanno sostenuto, esprimendo la sua sincera speranza in un 2021 più gioioso. Nonostante gli auspici, sembra però che molti passi debbano essere ancora compiuti prima che l’attore possa ritrovare la pace.