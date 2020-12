Laura Chiatti nel mirino dei commenti sulle scelte di gusto per l’abbigliamento dei suoi bambini. Lei non regge e risponde a tono

La bellissima Laura Chiatti finita nel mirino degli haters. La moglie di Marco Bocci non è stata risparmiata dalle critiche nemmeno in questi giorni di festa. Come si dice, a Natale dovremmo essere tutti più buoni e invece suoi social alcuni utenti si scatenano e mostrano il lato più aspro della rete.

Il motivo del dissidio contro Laura Chiatti? L’outfit dei suoi due bambini. Un post semplice ed ingenuo, anche un po’ scherzoso se vogliamo, che si è trasformato in una sequela di critiche. Enea, nato nel 2005 e Pablo, l’anno dopo, stanno crescendo e cominciano ad essere sempre più esigenti, chiedendo di indossare quello che a loro piace.

Uno biondissimo come la mamma, l’altro più scuro come il papà sono due bambini molto allegri e giocarelloni e l’attrice, che ha dichiarato di mettere la famiglia al primo posto, in una domenica di festa non ha ceduto alle loro richieste ma ha vestito i suoi figli secondo i suoi gusti.

“Quando fingono di essere felici dopo aver ceduto finalmente agli abiti scelti da me 😂😂😂” ha scritto la Chiatti a corredo della foto che mostra i suoi piccoli ed il loro outfit. Ed ecco che la rete si scatena e succede il pandemonio.

Laura Chiatti, il legging leopardato scatena il web

Laura Chiatti e le sue scelte di stile che non piacciono affatto ai suoi follower. L’attrice per via degli abiti scelti per i suoi due bambini, Enea e Pablo è stata avvolta dalle critiche su Instagram.

C’è chi è stato soft ma esplicito come alcune donne che hanno scritto: “Non hanno tutti i torti…poveretti” scrive una, “No daiii povero Pablo” risponde un’altra, “Ma per favore, è un maschietto su…mi sembri un po’ stupida” rincara un po’ la dose un’altra. Il tutto è riferito soprattutto ai leggings leopardati che indossa Pablo.

E poi ancora un altro commento che fa scatenare la risposta piccata dell’attrice. “Non te la prendere se ti dico che il leopardato per un maschietto non mi sembra il caso.. è un capo femminile” tuona una signora.

Per tutto punta la Chiatti risponde: “Ma che cazzo dici? Quindi i Rocker hanno sempre confuso??? Pietà per il vostro essere mentecatti” accostando tante emoticon che ridono.