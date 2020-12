Le Donatella, Giulia bollente si fa fotografare a letto con solo il perizoma – FOTO

Ancora uno scatto “bollente” per Giulia de “Le Donatella”, impressionante agli occhi dei fan e solo in intimo

Non è la prima volta che assistiamo ad uno scatto quasi da censura per la versione intima de “Le Donatella”. Giulia e Silvia Provvedi sono ormai diventate due star della musica amatissime dal proprio pubblico. Ma nel loro voluminoso e affascinante bagaglio professionistico non vi è solo il “canto”.

La massima espressione del loro successo si misura direttamente a contatto con i social network e in particolare su Instagram, dove le loro “peripezie” a braccetto l’una con l’altra hanno contribuito a rendere succulento il “piatto” visibilità artistica. Ben 1,4 milioni di ammiratori si sono associati alle “pazze” avventure del duo più scatenato del piccolo e grande schermo.

La loro esemplare semplicità si è concretizzata durante l’ultima puntata di “Up and Down Real”, palinsesto Mediaset condotto da Paolo Ruffini, che ha lasciato la scena alle due “superstar” del futuro

Le Donatella, Giulia Provvedi replica lo scatto in intimo di qualche giorno fa: “illegale”

Come abbiamo più volte ribadito in precedenza, l’appeal delle sorelle e duo canterino “Le Donatella”, composto da Giulia e Silvia Provvedi è arrivato in cima alle aspettative. In parallelo ad una vita professionale soddisfacente vi sono anche gli scatti privati in compagnia del figlio di Silvia, che ha trascorso il suo primo Natale della vita.

Un momento di ecstasy, condito da abbracci e “coccole” al pargolo di casa Provvedi. Si tratta della sorpresa più bella che le ha regalato questo triste anno, da dimenticare un pò per tutti. Mentre “Le Donatella” la pensano diversamente dalla massa, in quanto il 2020 per loro è stato l’era del definitivo rilancio in ambito dello spettacolo. Soprattutto da un punto di vista estetico.

Dopo i crismi di sensualità dimostrati con un “pizzico” di sudore da Giulia, questa volta la più grande del duetto canterino decide di abbattere ogni “velo di castità” sul suo conto. Stavolta la “temperatura” della seduzione sale a mille gradi. Mentre Giulia si lascia andare ad una distesa “illegale” sul letto di casa, con indosso solo il perizoma.

Da sottolineare uno status fisico che rasenta la perfezione, uno scatto “bollente”, da brividi lungo la schiena che i follower hanno commentato, stravolgendo i loro piani di giornata: “He’s terrific! 🌺; Sei un gioiello amore mioo💘;Buongiorno Giuly doll@ledonatellaofficial sei sempre stupenda 🔝🔝🔝👍😊❤️”