Lucilla Agosti è emozionata per la sorpresa di questa mattina e si lascia fotografare in una versione molto sensuale, che classe

Lucilla Agosti fa impazzire i fan con le sue foto su Instagram. La conduttrice televisiva è molto attiva sui social e a dir poco sensuale, è seguita da più di cento mila follower con i quali condivide la sua passione e il suo tempo libero. Il sorriso non manca mai e la semplicità è il suo punto forte. Questa donna è un uragano di energia e positività.

Lucilla Agosti: floreale in un campo di neve FOTO

Molti stanno aspettando con ansia la neve, specialmente al Nord dove in questo periodo è un classico. C’è chi invece stamattina si è svegliato in bianco e Lucilla Agosti è una di questi. Così la conduttrice non ha fatto in tempo a vestirsi che è uscita subito fuori a godersi lo spettacolo che la natura le ha riservato, senza veli. La magia della neve è sempre bella, specialmente in questo momento dell’anno. “La mia gioia al mattino” scrive sotto la foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Senza veli, solo un pigiama floreale e estivo la accompagna in questa mattina speciale. E la neve fa da cornice a così tanta bellezza, la semplicità è per lei casa. “Pazza”, commenta un fan, “Che figa”, scrive un utente, “Spaziale”, esclama un altro. Molti si sono soffermati sulle sue gambe nude e muscolose e il resto scompare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Da Lucilla bisogna aspettarsi di tutto e i fan non vedono l’ora di scoprire quale sarà la sua prossima sorpresa. Sono già in ansia!