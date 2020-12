È tempo di bilanci per Manuel Agnelli che tira le somme di questo suo 2020: tra vecchi e nuovi progetti, e quella frecciatina al Festival di Sanremo

Ha da poco concluso la sua esperienza come giudice a X Factor dove è tornato quest’anno per lanciare un messaggio. “C’è altro oltre i tormentoni da una stagione“, dichiara Manuel Agnelli nell’intervista rilasciata a Il Messaggero. Ed è proprio questo che l’ha spinto a riprendere i panni di giudici nel talent di Sky. Un obbiettivo che ha pienamente raggiunto con il duo dei Little Pieces of Marmelade, giunti al secondo posto. “Non sono la classica proposta dei talent e sono stati la dimostrazione che il pubblico è curioso, anche se tv e radio propinano sempre le solite cose“, ha sottolineato. A questo proposito ha voluto dire la sua sulla televisione e ha lanciato una frecciatina al Festival di Sanremo, che dice di conoscere molto bene.

“Sanremo? È un circo”, la dichiarazione di Manuel Agnelli che si dice però piacevolmente sorpreso dalla nuova edizione

Manuel Agnelli ha avuto modo negli ultimi anni di apparire in televisione, prima con X Factor, poi con il suo programma di approfondimento musicale Ossigeno. È un ambiente che ha imparato a conoscere e sul quale si è fatto un’idea. “Ti cannibalizza, ti sporca“, ha affermato prima di sottolineare come a lui questo non sia accaduto, anzi. “Sono sempre stato abile a sfruttarla per veicolare i miei valori” e per questo motivo non ha intenzione di allontanarsi definitivamente dalla tv, tanto da avere in ballo un progetto in prima serata. Tra i lavori in corso per il suo album da solista e il nuovo disco degli Afterhours, Manuel Agnelli continua a essere ampiamente impegnato anche in ambito musicale.

Durante l’intervista gli è stata anche chiesta un’opinione riguardo al Festival di Sanremo che l’artista definisce come un circo al quale non dà necessariamente una connotazione negativa. “È un circo che conosco bene ma se porti la tua estetica e te stesso, svolti“, ha dichiarato. È rimasto piacevolmente colpito dalla possibilità data agli artisti della scena indipendente. “Sono contento che stiano uscendo dal ghetto“, ha affermato, prima di sottolineare la sua sorpresa nel vedere nella lista dei Big di quest’anno artisti come i Coma Cose, La Rappresentante Di Lista e gli Extraliscio.

Lo stesso Manuel Agnelli salì sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti lo scorso anno, affiancando Daniele Silvestri e Rancore in “Argentovivo“. La sua ultima partecipazione in gara risale invece al 2009, con gli Afterhours.