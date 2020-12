Maria Pedraza, top estremo per la giovane attrice: apoteosi per gli occhi – FOTO

L’attrice spagnola Maria Pedraza incanta il web con una “sbracciata” volante in riva al mare. Un sogno per i follower di Instagram

“Si vola” sulle ali della libertà per la seducente attrice di origini iberiche, Maria Pedraza. Un esercizio in più per sfamare i fabbisogni dell’amore della sua vita: la danza. Maria era davvero una predestinata in questo campo, ma un “brutto” infortunio l’ha costretta per il resto dei suoi giorni, a stare lontano da quel sogno che aveva sin da piccola.

Tutto sembrava svanire attorno al suo personaggio mediatico, tornato in auge in un momento inaspettato per lei. Il riscatto avviene nel segno della recitazione su grande schermo, in cui ha ritrovato orgoglio, disciplina e concentrazione, le sue armi migliori per avere ragione anche dei più scettici sul suo futuro.

La massima espressione del successo da questo punto di vista, va in onda su Netflix e porta il nome de “La Casa de Papel”. Dove ha deliziato il pubblico a 360 gradi, pur restando con i piedi per terra e facendo “viaggiare” la fantasia

Maria Pedraza, scatto sublime su Instagram, trasportata dal vento

Una carriera meravigliosa sposta gli equilibri tra gli artisti del mondo dello spettacolo. Parliamo dell’attrice spagnola, Maria Pedraza, un’attrice europea senza tempo, amante della famiglia, degli amici e sempre in prima linea tra coloro che non smettono di voler sapere cosa nasconde la vita, man mano che la si vive.

Un motto propositivo che ha fatto appunto le “fortune” della sua nobile carriera. Un’artista che non smette mai di sorprendere, sempre alla scoperta di qualcosa di straordinario. Ecco dunque la sorpresa di fine anno, con il ritrovamento di se stessa, dopo l’infortunio che le ha tarpato le ali per raggiungere il suo sogno proibito.

La testimonianza per i follower appare evidente su Instagram, dove Maria Pedraza ha raggiunto la bellezza di 12 milioni di follower. Un traguardo straordinario, condito da una bellezza affascinante non solo da un punto di vista intellettivo.

La tonicità dell’aspetto fisico della Pedraza è la proiezione del suo campo cognitivo. I follower non si sono trattenuti quando Maria ha deciso di affrontare il mare in tempesta, con una “sbracciata” volante a mò di “aquila reale” in volo. Per l’occasione spicca un top estremo e aderente, che risalta l’incontenibilità delle forme, producendo un effetto visivo strabiliante per gli occhi degli appassionati