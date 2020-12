Marianna Vertola, compleanno speciale con super scollatura – FOTO

Marianna Vertola festeggia una ricorrenza particolare, foto con torta di compleanno e scollatura pazzesca in primo piano

Ultimi giorni del 2020, per mettersi alle spalle un anno difficile per tutti e provare a guardare con fiducia al 2021. Ultimi giorni in cui su Instagram stiamo facendo una piacevole scoperta, quella di una influencer particolarmente attiva e che si sta imponendo all’attenzione degli internauti. Parliamo della napoletana Marianna Vertola, 23 anni, un fascino davvero esplosivo e sensuale che sta macinando like, commenti e followers. Appassionata di sport e tifosa del Napoli, nelle reti locali è stata già vista all’opera per commentare le gesta degli azzurri. La sua fama sui social sta crescendo rapidamente e non c’è da stupirsi vista la sua bellezza.

Marianna Vertola, svestita è da paura: decolletè profondissimo e ipnotico, una favola

Marianna festeggia in maniera particolare questo Natale, con un compleanno nella sua famiglia. La protagonista è un’amica speciale, la sua dolce gattina Minù che, come scopriamo, compie sei anni. In questa foto l’attenzione viene però rapita non soltanto da lei, ma soprattutto dalla sua padroncina, che sceglie di farsi notare a modo suo.

Marianna è infatti svestita, indossando, di fatto, solo abbigliamento intimo. Confermando di avere un fisico esplosivo e soprattutto una scollatura pazzesca, il rischio è davvero quello di perdersi ad ammirarla. Una foto che riscuote molto successo e conferma che di Marianna, prossimamente, sentiremo sicuramente parlare.