Martina Colombari con le “corna in testa”, ma con il sorriso – FOTO

Martina Colombari affasina il web con un sorriso incandescente e un paio di “corna” finte in testa. “Come è stato il vostro anno?”

Il Natale per l’attrice ed ex Miss Italia ’91, Martina Colombari è stato diverso dal solito. Rispetto alla concorrenza che ha preferito alimentare la classica visibilità del contorno, lei ha scelto il cuore. Lo strumento che ha conservato i ricordi più tristi e duraturi di questo “terrificante” 2020.

La popolazione si appresta ad entrare in una nuova dimensione di vita, si spera stavolta con i buoni propositi e che possa regalare anche un solo momento di riscatto per ognuno di noi. Martina Colombari prima di “salutare” un anno che difficilmente dimenticheremo ha anticipato l'”uccello” del malaugurio con un oggetto molto caratteristico.

Il tutto chiaramente accompagnato dal solito “buon umore” che ogni giorno le regala una speranza di sopravvivenza in più. A “colorare” di felicità le giornate dell’ex Miss Italia ci pensa una “leggenda” del Milan, “Billy” Costacurta, oggi opinionista sportivo a Sky, dal quale ha avuto il piccolo Filippo, espressione di sincerità e gioia infinita, che può arrivare a trasmettere un bambino

Martina Colombari, la sfida accattivante in occasione del Natale

E’ bastato un sorriso per trasformare in positivo le giornate di Martina Colombari. La Miss Italia degli anni ’90 ha spesso fatto parlare di sè nell’ultimo periodo dell’anno. Molteplici gli scatti di purezza e venustà che conservano la classe cristallina di un’icona dello spettacolo, simbolo dell’eleganza più sublime.

La compostezza e la veridicità del personaggio si notano anche nell’ultimo scatto in preda ai “pensieri” e alle preoccupazioni da esternare e debellare definitivamente dalla mente. La Colombari invita a fare lo stesso con i follower per festeggiare così, un “Natale alternativo”.

Il colpo d’occhio per l’occasione non manca, in quanto al posto di comando c’è lo stesso “sorriso della Miss” che abbiamo conosciuto nel passato. E in più un “paio di corna” giocattolo indossate sul capo, con l’obiettivo “scaramantico” di allontanare i fantasmi dall’eventuale arrivo di una nuova disgrazia