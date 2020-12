Matilde Brandi è una dama azzurra, bellezza estrema fa boom di like – FOTO

Matilde Brandi in posa per i fotografi, si lascia immortalare negli studi del Grande Fratello Vip con un lungo abito turchese glitterato

Classe 1969 e ancora una delle donne più belle del panorama italiano. Matilde Brandi ha condiviso nella sua bacheca di Instagram – che conta al momento 413mila follower – uno scatto direttamente dal parterre del programma GF Vip.

Si è mostrata in tutto il suo splendore ai fan e ai telespettatori da casa, sguardo fiero e posa ben salda con le mani sui fianchi. Per ei è stato scelto un lungo abito leggero di un intenso azzurro turchese glitterato sul corpetto che è stato anche magistralmente cinto in vita per mettere in risalto ancora di più le sue forme scultoree.

Sembra una dea greca, maestosa e leggiadra allo stesso tempo, è anche inevitabile non notare l’asimmetria di colori tra l’abito indossato e il fondale dello studio alle sue spalle.

Matilde Brandi, “Ci vediamo domani…”. Stupenda in abito turchese sui social