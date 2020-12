Matteo Viviani, la confessione hot che stuzzica i fan – FOTO

Matteo Viviani: il dettaglio intimo rivelato su Instagram sul rapporto con la moglie. Il web si infiamma e fioccano i commenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Viviani (@matteo_viviani_iena)

Matteo Viviani è una delle Iene più amate, apprezzare e seguite sui social. Uno dei volti storici della trasmissione di Italia 1 che ci ha fatto appassionare al lavoro d’inchiesta che quotidianamente svolge tantissimi telespettatori.

Per lui il mondo dello spettacolo è sempre stato al primo posto e ha cercato di raggiungerlo a tutti i costi, prima come modello poi come inviato di uno dei programmi più longevi e seguiti di Mediaset.

Negli ultimi tempi Matteo Viviami ha affascinato e commosso nello stesso tempo il suo pubblico raccontando la storia di Marika, una ragazza disabile di 23 anni che grazie a Le Iene ha potuto coronare il suo sogno, fare un viaggio in moto.

Una storia di speranza ma anche di coraggio e determinazione. Matteo per rendere reale il sogno di Marika ha contattato un’officina specializzata in soluzioni ortopediche per disabili che ha costruito per la ragazza uno speciale sedile per andare in moto.

LEGGI ANCHE -> Alena Seredova: esemplari e teneri festeggiamenti in famiglia – FOTO

Matteo Viviani, il dettaglio intimo rivelato sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Viviani (@matteo_viviani_iena)

LEGGI ANCHE -> Karina Cascella, sguardo da urlo e labbra carnose irresistibili – Foto

Matteo Viviamo oltre che in tv è molto seguito anche sui social. Ben 390 mila i follower che lo seguono su Instagram, canale sul quale l’inviato è veramente molto attivo. La Iena è sposata dal 2013 con Ludmilla Radchenko, la modella che gli ha regalato ben due figli: Eva e Nikita.

Matteo oltre al suo lavoro ama condividere momenti della sua quotidianità, con la sua famiglia ed i suoi piccoli, giocando e divertendosi con loro tra gite fuori porta, momenti di svago a casa e gli immancabili scatti di Natale.

Non mancano i selfie con la sua sensuale mogliettina e proprio l’ultimo lo ha portato al centro della cronaca rosa. Tutti incuriositi o quasi per la frase che ha scritto a corredo di un dolce scatto che lo immortala a tavola, di fronte a Ludmilla, mentre fanno una dolce merenda con torta di mele e un thé caldo.

“Torta di mele e the dopo aver fatto l’amore mentre fuori c’è -3… mmmm… #❤️” scrive Viviani a corredo della foto e il web si infiamma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Viviani (@matteo_viviani_iena)

“Lo capiamo dalla tua faccia soddisfatta”, ha scritto un utente seguito da tantissimi altri commenti del tipo: “Se fossi stato un vero eroe l’amore lo avresti fatto direttamente con la torta di mele” e ancora “grazie, adesso potremo fare sonni tranquilli”, “Effettivamente, la mia giornata ha più senso ora che so che hai appena finito di fare l’amore”.