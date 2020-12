Melissa Satta, bellissima in versione sportiva affronta la neve

Melissa Satta posta su Instagram uno scatto in cui si mostra bellissima in tenuta sportiva. Giubbotto imbottito e occhialoni affronta la prima neve a Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Mattinata di neve in molte zone d’Italia. E tra queste non manca Milano. La bellissima Melissa Satta affronta il gelo con tanto di giubbotto da neve e occhialoni neri.

A testimoniarlo è uno scatto postato dalla modella sul suo account Instagram pochi minuti fa. Winter mood l’hashtag accompagnato al post. Tantissimi i like e i commenti di apprezzamento da parte dei seguaci della Satta. Ben 4,4 milioni i suoi follower.

Nel post Melissa si mostra seria. Uno sguardo folgorante incorniciato da una raffinata treccia bassa. Ma nel post non c’è solo uno scatto, bensì si susseguono quattro fotografie in cui la Satta posa indossando grossi occhiali neri molto trendy. Scattate per le strade di Milano le foto sembrano un vero e proprio book di moda, perfette per una copertina.

Nelle stories la Satta mostra il look a figura intera. Sotto il giubbotto, pantaloni larghi neri e sneaker. Dettaglio che spunta la caviglia tatuata della modella.

LEGGI ANCHE > Melissa Satta , il fondoschiena è disegnato con il compasso, spettacolo – FOTO

Melissa Satta attivissima sui social: 4,4 milioni i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

LEGGI ANCHE > Melissa Satta, in versione home è tutta un fuoco – FOTO

Sui social la Satta è attivissima. Posta foto di vita quotidiana e lavorativa. Promuove prodotti e brand. E i suoi fan la seguono con costanza ed entusiasmo. In questi giorni sul suo account sono apparsi dolci scatti di momenti natalizi trascorsi insieme alla famiglia.

Classe 1986, Melissa è una showgirl tra le più amate dal pubblico italiano. Nata a Boston, è alta 1,76 e ha un fisico statuario. Ed è proprio la sua bellezza a conquistare i suoi fan.

La sua è una carriera televisiva dai tanti successi. Ma in questo periodo al centro dell’attenzione è la sua vita sentimentale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Sui social infatti lei e il suo compagno, il calciatore Boateng, hanno comunicato la rottura del loro legame. La coppia è rimasta in rapporti pacifici per il loro figlio Maddox. Tra i due rimane l’amicizia e la stima reciproca.