Natalia Estrada: che fine ha fatto l’attrice del Ciclone?

Vi ricordate Natalia Estrada, una delle showgirl più note tra la fine degli anni ’90 e inizi 2000. Ecco oggi cosa fa e come è diventata

E’ stata una delle vallette più note alla fine degli anni ’90 e inizi 2000, è stata la protagonista del Ciclone insieme a Leonardo Pieraccioni e poi ancora Festivalbar, La sai l’ultima, Paperissima. Natalia Estrada con la sua bellezza e il suo talento ha fatto girare la testa a molti italiani che oggi si chiedono che fine abbia fatto. Infatti da qualche tempo è scomparsa dalla televisione, scopriamo il perché.

LEGGI ANCHE>>>Maria Pedraza, top estremo per la giovane attrice: apoteosi per gli occhi – FOTO

Natalia Estrada: che fa oggi la valletta degli anni ’90?

LEGGI ANCHE>>>Federica Fontana, gli anni per lei non passano: le forme uniche-FOTO

L’ultima sua apparizione è stata sul grande schermo nel film Olé, al fianco di Massimo Boldi e Vincenzo Salemme, poi non si hanno avute più notizie sulla showgirl spagnola. Sappiamo però che dal 2003 ha iniziato ad interessarsi ai cavalli e l’equitazione è diventata una delle sue più grandi passioni. Proprio nel 2006 fonda l’Italian Western Academy, un’associazione per la promozione dell’equitazione americana, grazie alla quale partecipa anche ad alcune competizioni internazionali di reining.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Estrada (@nataliaestradaoffan)

Natalia è anche sposata con Andrea Mischianti ed oggi gestiscono insieme un maneggio a Cortazzone, in provincia di Asti. Inoltre l’ex attrice è anche nonna, infatti sua figlia avuta dalla relazione con Giorgio Mastrota ha avuto nel 2018 il suo primo bambino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Estrada (@nataliaestradaoffan)

Lontana dallo spettacolo, dalla televisione e dai social. Le sue ultime foto risalgono a qualche anno fa e in un’intervista a Dipiù ha rivelato: “A casa non ho la TV, non vado in città a prendere aperitivi o a fare la spesa”.