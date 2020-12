Paola Saulino non si contiene: nuda a letto rischia la censura, guardate – FOTO

Paola Saulino non riesce a reggere l’incontenibile sensualità che ormai l’appartiene. Sempre più attraente e senza peli sulla lingua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina)

Ormai il web non ha più aggettivi da spendere per l’incredibile Paola Saulino. La web influencer napoletana non ha mai “rischiato” di sfigurare la sua “illegale” sensaulità, con scatti “dolci” e composti. Il personaggio in questione riesce ad incastrare alla perfezione l’aspetto estetico con quello filosofico e originale del suo modo di vedere le cose.

Lo ha dimostrato in più circostanze, lasciando i follower senza minimo respiro e raccontando aneddoti “leggendari”, conditi da pensieri a “doppio senso”. Insomma la nostra Paola non ha proprio nulla da nascondere. Neanche il suo meraviglioso corpo, dipinto da una costante, per la quale oggi è molto conosciuta: il “senza veli”.

La regina del Pompa Tour è reduce da proposte indecenti al suo pubblico, il medesimo “karma” contestuale del Natale. Pochi giorni fa , si è esposta in versione “Babba Natale”, generosa e accattivante, pronta ad entrare nelle case degli italiani ed esaudire i loro sogni

Paola Saulino, distesa sexy con l’immancabile sfilata del “senza veli”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina)

Non si è smentita neanche nel giorno di Natale, la regina del “senza veli” di Instagram. Parliamo naturalmente di Paola Saulino, la moderatrice dell”ame” e del Pompa Tour, i due eventi che hanno rivoluzionato il mondo delle dive del web.

Nonostante il clamore mediatico attorno alle “storielle” di Paola, in occasione dell’immediato post-natale è tornata a splendere con il modo di prostrarsi alla sua gente. Espressioni visive e affascinanti che non segnalano alcu precedente. Come l’ultima foto sul letto di casa: Paola è un fiume in piena di bellezza “spropositata“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina)

Distesa a pancia in sotto è costretta ad inarcare il busto verso l’alto, a causa dell’effetto “scoppiettante” delle curve. Una nuova proposta a “cinque stelle” per i fan, con altrettanti stili di presentazione diversi, dalla prima all’ultima a rischio censura. “E voi invece quale scegliete?”