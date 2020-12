La modella Paola Turani appare di una bellezza disarmante nel suo nuovo scatto: totalmente immersa nella neve ed un paesaggio mozzafiato.

La modella ed influencer di origini bergamasche, Paola Turani, deve molto del suo successo agli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Ad oggi la pagina di Laura sta per raggiungere la soglia 2milioni di follower e fatica a smentirsi. Carisma ed originalità la rendono una delle personalità italiene più attive e cliccate sulle piattaforme social. L’ultima istantanea è apparsa circa tre ore fa ed ha fatto innamorare gli utenti online.

Leggi anche —>>> Paola Turani, gli occhi più belli del web in compagnia di un amico speciale VIDEO

Paola Turani: una reginetta immersa nella neve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Potrebbe interessarti anche —>>> Paola Turani ha un nuovo look è fantastica, lo condivide su Instagram-FOTO

Si fa quasi a fatica ad identificare i contorni della bellissima sua siluette dell ragazza, vista la scelta del suo outfit di oggi, appositamente in tinta con la neve appena caduta. Paola si trova palesemente in un’incantevole località di montagna, dove sta trascorrendo le feste e, dato il biancore esterno, ha deciso di approfittarne per godere di una passeggiata assieme ai due suoi bei compagni di gioco a quattro zampe.

“È arrivata di nuovo la neve e noi siamo felicissimi ❄️❄️ Aspettiamo un’altra mega nevicata! Anche da voi?!” esordisce con gioia l’influencer nella didascalia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

La modella trentaduenne aveva rivelato anche in passato come uno dei suoi sogni fosse proprio quello di occuparsi degli animali in veste di veterinario. L’amore di Paola per la natura si estende a quello per il marito come per l’arte. Per chiunque avesse curiosità, infatti, ognuna di queste sue passioni è equamente e quotidianamente testimoniata sul suo profilo.