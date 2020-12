Rocio Morales, trionfo di rosso: sdraiata per terra è uno spettacolo assurdo | FOTO

Incantevole Rocio Morales nel suo outfit natalizio: sdraiata per terra accanto alle luci dell’albero, l’attrice fa sognare

“Let It Snow“, scrive l’attrice Rocio Muñoz Morales nell’ultimo post di Instagram. Per la compagna di Raoul Bova, le feste non sono affatto finite. Splendida in un outfit total red, Rocio si scatta una foto sdraiata per terra, accanto alle luci dell’albero di Natale: fra le sue mani, dei dolcissimi peluches, probabilmente di proprietà delle due figlie.

I followers, incantati dalla semplicità della Morales, si precipitano a commentare: “Meravigliosa, buone feste tesoro“, “Che bella!“.

Rocio Morales e Raoul Bova: come nacque la loro storia

Sono una delle coppie più invidiate nel mondo dello spettacolo, e condividono due splendide bambine: la storia d’amore fra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales nacque ben 8 anni fa, sul set del film “Immaturi – Il viaggio”. Nello stesso periodo, l’attore si stava separando dalla moglie Chiara Giordano, da cui ebbe i figli più grandi.

Tra la bella attrice spagnola e l’attore italiano fu un colpo di fulmine. Nel 2015, dopo 3 anni d’amore, nasce la prima figlia Luna. A novembre del 2018, arriva a farle compagnia la secondogenita, Alma. Raoul e Rocio sono sempre stati il sostegno l’uno dell’altra, supportandosi a vicenda nei momenti di difficoltà.

Lo stesso Bova, che ha di recente ammesso le difficoltà attraversate nel periodo del lockdown, ha confessato il ruolo importantissimo ricoperto dalla sua famiglia in un momento così drammatico. “Quando ami qualcuno è sicuramente nei momenti difficili che te ne rendi conto. Io volevo essere al suo fianco“: queste le parole della Morales, durante l’intervista della coppia a Verissimo.

Raoul e Rocio formano una coppia solidissima, e la loro famiglia è l’emblema della felicità. Nulla sembra poter scalfire il loro amore, che dopo 8 anni è più forte che mai.