Sabrina Salerno, camicia aperta e trasparente: il web si blocca – FOTO

Sabrina Salerno ha pubblicato l’ennesimo scatto hot per la gioia dei suoi tantissimi follower sui social network

Sabrina Salerno non ne vuole sapere di fermarsi ma anzi blocca il web con le sue ultime foto hot condivise su Instagram. In barba al tempo rigido e alle nevicate fuori dalla porta, la cantante si mostra in versione total black con una camicia completamente trasparente e aperta sul davanti da dove fa capolino il suo prosperoso lato A. Il make up sapientemente costruito mette in risalto i suoi occhi verdi che sanno regalare uno sguardo più che ammaliante al pubblico. In poco tempo le sue foto hanno riscosso già 26 mila cuoricini su Instagram e quasi 800 commenti da ogni parte del mondo, come si evince dalla moltitudine di lingue con cui si esprimono i suoi follower. Sabrina Salerno è una bellezza senza tempo, a 52 anni sembra anzi che il tempo per lei giri al contrario: più passano gli anni più migliora.

Sabrina Salerno: gli scatti hot della cantante di “Siamo donne”