Sara Tommasi si sposa a marzo con il suo manager, lo annuncia solo ora

La Tommasi annuncia il suo matrimonio a tre mesi dalla data sorprendo tutti, pare essere cambiata molto dal passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Tommasi (@officialtommasi)

Sara Tommasi sposa il prossimo 21 marzo 2021, il suo manager Antonio Orso. Lo ha comunicato lei stessa a Roberto Alessi di Libero. Un annuncio inaspettato a soli tre mesi dalla data scelta. A quanto pare la donna sarebbe e la tranquillità grazie al suo compagno e anche grazie alla presenza della sua famiglia che l’ha supportata.

LEGGI ANCHE>>>Paola Turani: incantevole regina delle nevi in un paesaggio mozzafiato

Sara Tommasi da attrice porno a paladine contro la violenza sulle donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Tommasi (@officialtommasi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Natalia Estrada: che fine ha fatto l’attrice del Ciclone?

La Tommasi ha raggiunto la notorietà grazie ai suoi calendari senza veli e ai suoi film pornografici. Dopo il suo primo film però è stata ricoverata in una struttura ospedaliera per una forte forma di depressione. Forse si era pentita, infatti dopo il ricovero ha confessato di non voler mai più girare un film porno. Però nel 2013 vengono diffusi altri contenuti hard in forma di film. Tuttavia dal 2012 al 2017 l’attrice è stata al centro di un indagine per abusi nei suoi confronti. Avrebbe infatti accusato i produttori di questi film di averla indotta a girare il film tramite la somministrazione di cocaina.

Il produttore si era però difeso sostenendo che lei era perfettamente in grado di intendere e volere. L’uomo è stato poi arrestato insieme al distributore del film. Un neuropsichiatra ha poi confermato che la Tommasi faceva un uso massiccio di sostanze stupefacenti e che soffriva di una psicosi e di un delirio che la induceva anche ad avere allucinazioni. Dopo questa brutta faccenda è tornata a casa sua e si è allontanata dai riflettori, per tornare in televisione nel 2019, con alcuni programmi radiofonici e musicali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Tommasi (@officialtommasi)

Era stata anche coinvolta nel caso Ruby e accusava anche allora alcune persone di averla perseguitata e di averle somministrato droghe per abusare di lei. Insomma una vita alquanto piena di problematiche fino ad ora quella della Tommasi che però pare aver trovato un punto fermo, il suo compagno. Finalmente un pò di serenità anche per lei, lontana dagli eccessi del passato.