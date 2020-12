Zodiaco, questi segni avranno un 2021 sorprendente: sei tra questi?

Il 2021 è alle porte: è giunto il momento di dare uno sguardo al nuovo anno e scoprire quali segni zodiacali potranno aspettarsi delle grandi sorprese

Stiamo per concludere un anno che indubbiamente ricorderemo per molto tempo e che ha ha messo a dura prova milioni di persone. Non sappiamo cosa il 2021 avrà in serbo ma è indubbio che ci sia la voglia di poter riprendere in mano la propria vita, qualunque cosa questo voglia dire. Come da tradizione quando un nuovo anno è alle porte si cerca di dare uno sguardo alle stelle e capire cosa potrebbe accadere nel futuro prossimo. In particolare oggi parleremo di sorprese e di novità che attendono quattro segni zodiacali.

I segni zodiacali che riceveranno delle sorprese nel 2021

Nel 2021 il segno del Capricorno dovrà aspettarsi delle novità, soprattutto nella sfera delle relazioni amorose. Per i single ci sarà modo di intraprendere delle nuove conoscenze che potrebbero portare una luce inedita nella loro vita. Per chi è già in coppia si ritroverà ad affrontare delle sorprese che potrebbero prendere in contropiede. Ma niente paura, andranno affrontate con serenità e con la consapevolezza che le decisioni finali aspetteranno sempre ai diretti interessati.

Poi troviamo rispettivamente il segno dei Pesci e quello del Leone. In entrambi i casi il nuovo anno porterà delle novità nella vita privata, ma se nel caso dei Pesci potrebbe riguardare un amore in arrivo, per il Leone potrebbe riguardare la propria famiglia. Il consiglio per i primi è quello di non chiudersi a riccio e di lasciare entrare nella propria zona di comfort chi se lo merita. Per chi è nato sotto il segno del Leone si consiglia di dedicare il tempo e amore ai propri cari, anche quando non viene loro richiesto esplicitamente.

Infine il segno dell’Ariete dovrà attendere la seconda metà dell’anno ma riceverà non poche sorprese, soprattutto a livello lavorativo. Gli sforzi dell’ultimo periodo verranno ripagati, ma quando meno se lo aspetterà. Inutile attendere con impazienza che qualcosa accada, meglio focalizzarsi sui propri obbiettivi e continuare per la propria strada. Le sorprese arriveranno di conseguenza.