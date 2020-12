Le sneakers della LIDL atterrano in Francia: domenica di panico ed euforia

Le originali scarpe della catena di supermercati Lidl sono arrivate anche in Francia questa domenica: panico totale tra gli acquirenti.

Arrivé à 8h30, à 8h33 en rupture , c’était la guerre à Lidl 🤣 #lidl pic.twitter.com/X1EP16NDNt — Sucr3am 🌎🪐📀 (@Sucr3am) December 27, 2020

Questa volta è toccata alla Francia: ieri, domenica 27 dicembre, la catena di supermercati Lidl ha commercializzato in edizione limitata per la prima volta nell’Hexagone, sneakers, ciabatte e calzini con i colori distintivi del brand. Una vendita che, sin dall’inizio, ha scatenato un’ondata di panico ed euforia tra gli acquirenti, partiti alla disperata ricerca dei tanto anelati prodotti, prima che finissero le scorte. Su Twitter, alcuni utenti, presenti al momento dell’apertura dello store, hanno condiviso video e foto che testimoniano l’entusiasmo dei consumatori, i cui acquisti riguardano principalmente il celebre paio di sneakers minimali, blu, gialle e rosse; vendute a soli 12,99 euro.

Un utente: “Sono arrivato (alla Lidl) alle 8.30 di mattina; alle 8.33 era già guerra”

Tantissime testimonianze immortalate in scatti e filmati divertenti, pubblicati e ricondivisi sulle diverse piattaforme social. Tra i commenti, un utente grida alla follia, ricordando che “tutto sommato, le persone si sono dimostrate civili ed educate.” Nonostante la Lidl avesse precisato tramite comunicato che questi prodotti sarebbero stati venduti in «quantità limitate», moltissimi acquirenti hanno ben pensato di impadronirsi di più paia di sneakers a testa. L’obiettivo? Per rivenderle a prezzo alto e, soprattutto, per infastidire i clienti più sfortunati.

#LIDL c’était de la folie ! Les gens étaient très disciplinés en tout cas 👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/qszqdzhAYD — kazed_88 (@kiff_z88) December 27, 2020

Lo scorso luglio, la vendita di questi prodotti online aveva provocato la stessa euforia in tutto il mondo, a tal punto che il paio di scarpe è stato ritrovato anche in vendita su Ebay a prezzi incredibili: alcune scarpe hanno sfiorato il valore di 2.000 euro.

Fonte: Cnews