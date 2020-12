Test del DNA come regalo di Natale alla compagna: scopre di essere suo fratello

Un regalo di Natale per la propria fidanzata davvero insolito come un test del DNA ha portato alla luce una verità che ha cambiato la vita di una coppia

È davvero una storia assurda quella che è capitata ad una coppia di fidanzati che hanno scoperto di essere fratelli grazie ad un test del DNA regalato a Natale. Sul famoso social Reddit è comparsa in questi giorni il racconto di un ragazzo che ha deciso di restare anonimo e che spiega bene come un semplice gesto possa cambiare la vita di due persone. Alla ricerca di un’idea regalo originale da donare alla propria fidanzata a Natale un giovane ha pensato bene di acquistare due test del DNA. Poco prima delle festività natalizie sono arrivati i risultati degli esami che hanno chiaramente evidenziato un legame di parentela tra i due. In particolare dal test risulterebbe chiaro che i giovani fidanzati avevano lo stesso padre.

Il test del DNA come regalo di Natale che ha sconvolto due famiglie

Subito dopo la drammatica rivelazione la ragazza ha deciso di contattare sua madre e dopo averle raccontato del risultato del test ha deciso di chiedere spiegazioni a riguardo. Dopo alcuni momenti di incertezza la donna sarebbe riuscita a ricostruire tutto soltanto quando ha saputo il nome del suocero di sua figlia. A quanto pare infatti, in gioventù i genitori della ragazza avrebbero deciso di regalarsi un weekend di libertà. In quei giorni la donna avrebbe vissuto un breve flirt con un suo ex che, cosa inaspettata per tutti, sarebbe proprio il padre del fidanzato di sua figlia. La donna avrebbe però assicurato di non aver mai avuto dubbi sulla paternità della sua bambina fino a quando non è venuta a conoscenza del test del DNA.

Intanto su Reddit gli utenti si sono affrettati a lasciare parole di conforto per i due sfortunati innamorati.