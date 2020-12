The Crown: la storia delle scarpe reali indossate da Diana alle nozze

La saga The Crown sulla famiglia reale inglese ha portato alla ribalta alcuni particolari sulle nozze reali di Diana Spencer e il principe Carlo

La nuova stagione della serie Netflix The Crown che racconta la storia della famiglia inglese ambientata negli anni a cavallo tra il 1980 e 1990, mette in luce anche alcuni particolari apparentemente irrilevanti ma che agli occhi degli appassionati sono un fiore all’occhiello immancabile.

La serie da 70 milioni di spettatori molto probabilmente terminerà alla quinta stagione e non alla sesta come inizialmente ipotizzato, è stato lo stesso produttore Peter Morgan a confermare la notizia che ha lasciato disarmati i fan della saga reale. In The Crown 5 troviamo narrate le vicende che ruotano intorno la conoscenza e poi il matrimonio di Lady Diana, interpretata da Emma Corrin, che ha già stupito i fan per la somiglianza con la principessa, e Carlo.

La serie è stata premiata per la minuzia di particolari con cui è stata ricostruita fin dall’inizio dei primi episodi, e gli abiti sono stati subito premiati per la fedeltà nella riproduzione con gli originali. Spuntano anche molti elementi che hanno caratterizzato le nozze reali, tra cui le scarpe di Diana che nascondono al loro interno un grande segreto.

LEGGI ANCHE -> Stupisce “Il caos dopo di te”: la nuova serie Netflix è un thriller imperdibile

Lady Diana scelse di rinunciare ai tacchi per il giorno delle nozze. Il motivo?

LEGGI ANCHE -> Gomorra 5, Di Marzio non è morto. Esce anche il nome di Servillo nel cast

Tutti hanno sempre parlato del maestoso abito di Lady Diana che incantò milioni di giovani donne in tutto il mondo, le spalline pompose, lo strascico lungo 7.62 metri, e la carrozza che la portò all’altare in quel 29 luglio 1981.

In pochi, però, conoscono il segreto del paio di scarpe che si nascondeva sotto gli otto metri di taffetà di questa creazione barocca color avorio. A confezionare l’abito e gli accessori furono i coniugi David ed Elizabeth Emanuel.

Le scarpette, concepite come un vero gioiello, e realizzate a mano da Clive Shilton, erano di seta con 542 paillettes e 132 perle e un cuore come decorazione sulla punta. Un inno alla gioia e di una sposa che si approcciava alle nozze. Il segreto stava però nel tacco: essendo Diana alta 1.78 cm, preferì evitare un rialzo per non fare sfigurare il marito che altrimenti sarebbe risultato più basso di lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un gesto di estrema premura di una futura moglie verso il marito, e che nella saga The Crown sono ben visibili nella scena delle nozze reali tra i due sposi.