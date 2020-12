Sono le tre sorelle più famose d’Italia, le riconoscete? – FOTO

Un cognome importante, il loro, che li ha dato modo di farsi conoscere anche in vesti differenti. La loro foto da piccole spopola tra i social: riconoscete queste tre famose sorelle?

L’anno sta per concludersi e come da tradizione sui social media, e in particolare su Instagram, ci si diverte a condividere scatti che vadano a riassumere gli ultimi dodici mesi. Quest’anno però il trend ha subito una modifica: le persone si intrattengono postando immagini recenti o passate, a seconda delle richieste dei loro followers. Lo ha fatto anche Elettra Lamborghini condividendo con il pubblico alcune foto inedite che la ritraggono da piccola o insieme ad amici, al marito Afrojack e alla sua famiglia. In particolare insieme alle sue due sorelle gemelle, Flaminia e Lucrezia.

Elettra, Flaminia e Lucrezia Lamborghini da bambine: il tenero scatto

Flaminia e Lucrezia Lamborghini sono le sorelle minori di Elettra, nate nel 1999 dal matrimonio tra Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo. Sono gemelle omozigote e il pubblico ha avuto modo di conoscerle tramite la sorella maggiore e le poche foto condivise sul suo profilo. Le due ragazze sono infatti molto riservate e al momento non sembrano voler intraprendere la strada del mondo dello spettacolo. Entrambe si stanno ancora dedicando agli studi che sembrano essere attualmente la loro priorità.

Tra le varie richieste di immagini alle quali Elettra ha risposto su Instagram c’era anche uno scatto con le sorelle. Per l’occasione ha postato una tenera foto che le ritrae da piccole: Elettra al centro e le due gemelle al suo fianco. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare come sia stata estromessa la terza sorella, Ginevra, con la quale sembra non scorra buon sangue.

Mentre Flaminia e Lucrezia sono state scelte come testimoni di nozze di Elettra -che si è unita in matrimonio ad Afrojack lo scorso settembre- l’assenza di Ginevra alla cerimonia non è passata inosservata. Nelle ultime settimane si è tornato a parlare del loro rapporto a causa della partecipazione di quest’ultima al Grande Fratello Vip, successivamente annullata. Il motivo sarebbe proprio il legame conflittuale con Elettra, sul quale inevitabilmente gli autori avrebbero cercato di indagare.

Se con Ginevra sembrano esserci dei seri problemi, con Flaminia e Lucrezia il rapporto appare più consolidato che mai. La foto condivisa ne è una prova.