Un Posto al Sole anticipazioni 28 dicembre: Leonardo torna alla carica. Dopo la fine della loro storia ha vissuto un momento davvero molto difficile, e ora cerca un riavvicinamento

Leonardo ha sofferto tanto per la fine della sua storia d’amore con Serena, che si è conclusa quando lei ha perso il loro bambino e lui ha reagito bruscamente a questa perdita. Con la fine della loro relazione si è lasciato andare, e adesso cerca nuovamente l’aiuto della sua ex che è tornata alla sua vita. Lei cosa deciderà di fare?

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Roberto pronto all’attacco finale

Roberto è pronto ad insediarsi a capo dei Cantieri e sfrutta Lara Martinelli per non far sospettare a Marina che c’è lui dietro a tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi. Intanto, Michele decide di fare un servizio radio sull’arte presepiale della regione Campania.

Cristina ha deciso di partire con Ugo per Milano, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio. Ora a Caffè Vulcano si è liberato un posto, e Silvia si ritrova costretta ad una riorganizzazione del Vulcano e deve decidere come farla. Una decisione importante soprattutto dopo il duro periodo che ha vissuto, ora dovrà decidere a chi riporre la sua fiducia.