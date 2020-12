Avete mai visto Valentina, sorella di Flavio Insinna? Lui è il suo più grande ammiratore – FOTO

Avete mai visto Valentina, sorella di Flavio Insinna? I due sembrano davvero inseparabili.

Oggi parliamo di Valentina Insinna, sorella del noto conduttore. Ecco cosa sappiamo del loro rapporto.

Tutto su Valentina, sorella di Flavio Insinna

Se Flavio Insinna è da sempre un uomo piuttosto riservato, sua sorella Valentina non è sicuramente da meno. Di lei si sa ben poco, se non che ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella vita del conduttore. La donna gli è stata accanto in numerosi momenti della sua vita, dall’abbandono dell’arma dei Carabinieri agli esordi in tv. Si potrebbe dire che la donna è una vera e propria colonna portante della vita di Insinna, che dal canto suo ha sempre voluto proteggerla dai riflettori. Sul profilo Instagram del conduttore esiste infatti una sola foto in compagnia della sorella, di cui cui Insinna si considera il “il più grande ammiratore”.

Valentina e Flavio Insinna si sono sempre sostenuti in ogni evento felice o doloroso della loro vita, compresa la morte del padre, venuto a mancare solo pochi anni fa.