Violante Placido, la felpa da teenager e un fisico che spacca-FOTO

L’attrice Violante Placido condivide una foto su instagram in cui indossa una felpa con una stampa da ragazzini, però che schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Violante Placido (@violante.placido)

La bella attrice Violante Placido con indosso una felpa da ragazzini con una stampa particolare, è sempre bellissima. L’attrice è apparsa in tutto il suo splendore alla Mostra del Cinema di Venezia quest’anno, era bellissima e molto elegante. Era presente per il suo film Revenge Room, diretto da Diego Botta.

Si tratta di un corto incentrato sul “revenge porn” come spiegato dalla Violante nel post su instagram. Ha anche fatto una diretta su Passa.it, la pagina Facebook di Rai Cinema Channel, per parlare del film ieri 27 dicembre.

LEGGI ANCHE>>>Le Donatella, Giulia bollente si fa fotografare a letto con solo il perizoma – FOTO

Violante Placido chiede aiuto nel sopportare l’industria cinematografica visto il periodo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Violante Placido (@violante.placido)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alice Basso, calze a rete e minigonna: vera bomba di sensualità-FOTO

L’attrice chiede aiuto ai follower per sopportare il cinema in questo momento difficile per il paese che ha particolarmente colpito questo settore, impedendo alle persone di andare al cinema. La Violante scrive:”A Natale le sale resteranno chiuse ma puoi sostenere il cinema lo stesso. Acquista un biglietto sul sito www.perilcinema.com valido tutto l’anno, riceverai un altro subito gratuito grazie”. A giugno l’attrice aveva spiegato il problema che riguardava anche la musica al tempo del covid, poiché lei aveva debuttato con un spettacolo da lei ideato. Tuttavia a causa delle restrizioni non è potuta apparire sui palchi italiani per portare il suo spettacolo.

Per l’occasione aveva condiviso una foto di lei con un cartello in mano con scritto: “Violante Placido Attrice/Cantautrice #senzamusica #iolavoroconlamusica”. Nella didascalia ha scritto:”21 giugno festa #senzamusica. Avevo appena debuttato con uno spettacolo ideato da me”Femmes Fatale” per raccontare 5 artiste ed icone della musica:Nico Marianne Faithfull, Francoise Hardy, Yoko Ono e la nostra Patty Pravo, il tutto con una fantastica band d’eccezione: Andrea Pesce, e Cristiano de Fabritiis”. L’attrice aggiunge poi che aveva in programma anche un’altro spettacolo legato a Beethoven.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Violante Placido (@violante.placido)

Si è poi lamentata sostenendo che:” Ad oggi non abbiamo nessuna notizia confortante, eppure sarebbero fattibilissime delle date distanziate all’aperto. Arriva anche un’appello per la musica che a suo dire è ciò che aiuta a superare il momento difficile e ricorda anche che alla politica e alla cultura fa il 16% del Pil. Insomma l’attrice parla per tutte le migliaia di persone che lavorano con la musica e che sono in attesa si risposte.