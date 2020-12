La nostra video intervista ad Alessia Giuliani che ci ha raccontato i suoi prossimi impegni lavorativi e non solo

Alessia Giuliani, attrice che ha dato il volto a tantissimi personaggi della fiction italiana si racconta a tutto tondo a YesLife. Un condensato di tutta la sua bellissima carriera con qualche incursione anche nella sua vita privata, da donna, mamma e compagna.

Alessia è un uragano di energia e alle telecamere di YesLife non ha nascosto nulla di tutta la sua storia. Una gran bella chiacchierata con una donna con alle spalle una lunga e brillante carriera e tanti importanti successi professionali sempre pronta a mettersi in gioco.

Presto la rivedremo in tv, in una nuova fiction su Rai 1 che la vede protagonista con tanti altri suoi colleghi molto famosi.

Alessia, un momento non facile per lo spettacolo, da parte tua come stai vivendo questo momento?

In qualche modo mi ritengo fortunata perché a febbraio quando hanno interrotto tutto ero in tournée ma ero arrivata quasi alla conclusione per cui rispetto a tanti altri miei colleghi che si sono visti frantumare davanti agli occhi mesi di lavoro, io tutto sommato mi ritengo abbastanza fortunata. Poi in questo momento sto lavorando. Certo è stata una batosta ma è chiaro che noi artisti siamo stati messi un po’ nel dimenticatoio e ci siamo sentiti abbastanza soli, però io sono un’ottimista e quindi penso che bisogna sempre cercare di trovare il bello e il buono delle situazioni e che ogni cosa serva per imparare a cambiare, a trasformare. Poi però sono saltate tre tournée che era o tutte una dietro l’altra. Ora come ora ho la fortuna di lavorare ad una serie per la Rai che si chiama Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino.

E allora non puoi non darci qualche anticipazione..

Questa serie fino ad un certo punto di chiamava Il medico della mala e già da questo titolo qualcosa si può intuire, poi è stato virato in Fino all’ultimo battito. Io sono il Pm, in una serie girata a Bari, nella quale da un lato c’è la criminalità pugliese con Fortunato Cerlino che è il boss arrestato da me 10 anni prima che in qualche modo si interfaccerà con Marco Bocci che è un cardiochirurgo. La regia è di Cinzia Th Torrini. Riprenderemo con le riprese dopo le feste ma non saprei quando andrà in onda.

Qualche tempo fa hai dichiarato che la soglia dei 50 anni per te rappresenta un momento per seminare ancora. Hai seminato, se sì cosa?

Secondo me sto seminando. Ho 48 anni, genovese e ho studiato allo Stabile di Genova. Mi sono spostata per lavoro trasferendoci a Roma ed è stata una bella avventura. Metà vita a Genova e metà a Roma, ho messo su famiglia, ho due figli adolescenti e siamo nella vera battaglia. Dopo due figli uno dietro l’altro c’è un momento in cui come donna dici oddio cosa faccio. C’è stato un momento in cui sono rientrata al lavoro dopo una pausa di quattro anni e mezzo. Sicuramente qualche treno l’ho perso, ma sono anche una a cui piace stare comoda a casa. Non ho avuto quella determinazione ansiosa ad affermarmi perché con la famiglia ti si spostano un po’ le priorità ma poi sono sempre riuscita a mantenermi con questo lavoro che non è poco. Maturando ho fatto dei lavori che mi hanno molto arricchita, però sono fortunata. A livello teatrale lavoro con dei colleghi molto forti, siamo una squadra molto unita e che ci vogliamo bene e il lavoro è molto piacevole. Dovremmo debuttare al marzo con La stessa ora il prossimo anno al teatro di Verona. Nel presente credo che sto seminando, poi la vita è sempre piena di sorprese ed io vivo le cose in maniera istintiva e di pancia.

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa ad Alessia Giuliani guarda il video:

