Andrea Zelletta sta coprendo il tradimento di Natalia? I dubbi nella casa del GF Vip. Oggi alcuni ragazzi si sono riuniti e hanno commentato lo strano confronto tra i due fidanzati

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. Ha raggiunto la fama quando lo scorso hanno ha partecipato come tronista a Uomini e Donne. Lui e Natalia Paragoni sono stati e continuano ad essere una coppia amatissima, ma dopo il regalo di Natale strano che gli è arrivato dalla sua fidanzata, ieri ha avuto l’occasione di avere un confronto con lei per chiarire quello che è successo. Una volta fatta la pace, sono uscite fuori le voci che Dayane Mello ha messo su di loro nella casa: ha insinuato un tradimento di Natalia di quest’estate.

Andrea Zelletta sta coprendo Natalia Paragoni? I conti ai concorrenti del GF Vip non tornano

Il tronista Andrea Zelletta (Facebook)

Quando Andrea è venuto a conoscenza delle voci, non si è scomposto e ha dato modo di capire che già sapeva tutto. Una reazione che a Tommaso Zorzi non è tornata affatto, e oggi ne ha parlato con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti: “Tutti noi abbiamo parlato delle nostre cose perché siamo al Grande Fratello, lui ieri ha coperto la sua fidanzata. Non è una cosa leggera: è stato detto che la tua fidanzata è andata a letto con un altro. Lui che si alterava se Franceska Pepe lo chiamava comodino, ieri è stato zitto davanti ad una cosa del genere?“.

A Tommaso i conti non tornano e probabilmente la settimana prossima se ne parlerà in puntata. Andrea avrà modo di chiarire questa situazione con il suo coinquilino?