Anna Falchi: coccole di un amico speciale, quanta dolcezza FOTO

Anna Falchi è ancora nel mood natalizio e condivide con i fan momenti speciali in compagnia di un amico, ecco di chi si tratta

Il Natale è appena passato ma le feste non sono ancora finite e così su Instagram molti vip continuano a pubblicare foto in modalità natalizia proprio come Anna Falchi, l’attrice di origini finlandesi che con la sua bellezza ha fatto innamorare milioni di italiani durante l’esordio della sua carriera. Oggi è una donna affermata e una mamma meravigliosa, compagna di Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia.

Anna Falchi: chi è il suo amico speciale?

Molto attiva sui social, Anna Falchi è seguita da circa quattrocentocinquanta mila follower con i quali condivide foto e video dei suoi momenti più speciali. Nel suo ultimo post si mostra in compagnia di un amico e con lui si scambiano coccole e effusioni. Avete capito di chi si tratta?

Il gatto è il suo amico speciale e l’attrice in rosso e con i tacchi scintillanti è di una bellezza straordinaria. Sono passati gli anni, ma Anna Falchi si fa sempre più bella e per lei il mood natalizio è ancora nell’aria. Chissà cosa ci riserverà per la fine dell’anno?

“La principessa dei miei sogni”, commenta un fan, “Anna sei bellissima” scrive un altro. Chissà se torneremo a vedere la Falchi in televisione o sul grande schermo, è da tanto che il pubblico la aspetta intanto però si accontenta dei suoi post pieni di bellezza.