Antonella Mosetti. I balletti sempre più provocanti. I commenti degli haters – VIDEO

Antonella Mosetti da tempo si esibisce sul web con balletti provocanti. Ci ha preso gusto ma non tutti i follower sembrano sempre gradire

Non è La Rai fu un programma cult che accolse molte delle showgirl che fecero carriera nel corso degli anni nel panorama televisivo italiano. Anche Antonella Mosetti era tra le fila delle ragazze più gettonate e amate dal pubblico, pupilla di Gianni Boncompagni. Si sposò giovanissima con Alessandro Nuccetelli e il suo matrimonio venne portato sul piccolo schermo in uno speciale intitolato Fiori d’arancio a Non è la Rai. Da lui ebbe una figlia, Asia, con la quale ha partecipato in tempi recenti al Grande Fratello Vip.

Ha preso parte in alcune produzioni cinematografiche ottenendo piccoli ruoli ma sono sempre state la televisione e la danza i suoi primi amori. Spesso infatti ha partecipato a numerose trasmissioni nella veste di prima ballerina: da Ciao Darwin ( a fianco di Paolo Bonolis) a Paperissima Sprint, Quelli che il calcio…, Casa RaiUno (solo per citarne alcuni).

Si è reinventata opinionista e giurata negli ultimi anni, l’abbiamo vista presente nei programmi Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live ( insieme a Barbara D’Urso) e All Together Now ( condotto da Michelle Hunziker ).

E’ finita sulle pagine della cronaca rosa per essere stata la compagna di Davide Lippi (figlio dell’allenatore Marcello Lippi) e il campione di scherma Aldo Montano.

Antonella Mosetti: i commenti piccanti degli haters

Da parecchio tempo sul profilo di Antonella Mosetti fioccano quasi quotidianamenti dei post in cui la show girl, con divertimento, ironia e sensualità, porta la sua passione su internet: il ballo.

Si cimenta in stacchetti sensuali con outfit striminziti in cui trasforma la sua casa in una discoteca arrangiata. Per lei sicuramente sono uno svago e un escamotage per far parlare di sè, tuttavia hanno generato ilarità e controversie nel pubblico che la segue sui suoi canali social.

Quasi 700 mila follower su Instagram per lei che la inondano di commenti. Molti di plauso ma non sfuggono, ahimè, alcuni al vetriolo, che a volte sottolineano la mano troppo pesante del chirurgo estetico sulla bellezza già dirompente della Mosetti: “Eri una bella ragazza, adesso ti sei rovinata”, “Ma alla tua età ancora con ste m*****ate?”, “Silicone a go go”.