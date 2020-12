Barbara D’Urso ha un fidanzato segreto? Il mistero si infittisce

Ancora rumors in merito al presunto fidanzato di Barbara D’Urso: la conduttrice, al centro del gossip, ha colto l’occasione per chiarire la questione una volta per tutte

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha nuovamente tirato in ballo il presunto fidanzato di Barbara D’Urso. Secondo il giornalista, la conduttrice più amata di Canale Cinque avrebbe un compagno segreto, che tuttavia non è stato ancora identificato.

“Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto“, ha rivelato Alessi a Libero. La D’Urso, che ha sempre smentito ogni flirt attribuitole, ha deciso di chiarire la questione attraverso una storia su Instagram.

Di seguito, le rivelazioni fatte dalla conduttrice.

Barbara D’Urso: la replica sul presunto fidanzato segreto

La D’Urso, perennemente al centro del gossip per quel che concerne la sua vita amorosa, ha sempre smentito ogni rumors. Nonostante, nel corso degli anni, le siano state attribuite diverse frequentazioni, la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” si è sempre dichiarata single.

Barbara, dopo le dichiarazioni di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha voluto fare chiarezza in merito alla propria situazione sentimentale. Attraverso delle Instagram stories, la conduttrice ha finalmente svelato ai followers l’identità del suo “fidanzato”.

“E’ lui il mio fidanzato“, ha scritto ironicamente la D’Urso, pubblicando la foto di un “Tapiro d’oro“. L’oggetto, consegnatole da Striscia La Notizia, era completamente innevato per l’occasione. Nessuna conferma, dunque, in merito all’esistenza di un compagno nella vita della D’Urso. La curiosità degli utenti rimarrà insoddisfatta.

Barbara, d’altro canto, ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza nell’ambito della propria vita privata. La conduttrice, avendo due figli che hanno scelto di vivere lontani dal mondo dello spettacolo, vuole tutelare al massimo al propria privacy.