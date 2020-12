Beautiful, anticipazioni 30 dicembre: dopo il confronto tra Ridge e Shauna, Thomas ha un’arma in più per distruggere Brooke.

Brooke e Ridge non hanno ancora chiarito la “questione Thomas”. Mentre lo stilista preme perché sua moglie perdoni suo figlio, la Logan lo vorrebbe addirittura fuori dall’azienda. Thomas interviene a metà della discussione ed in questo frangente scopre che è stata Flo a donare il rene a Katie. Nel frattempo anche Shauna è arrivata alla Forrester Creations. Approfittando della temporanea assenza di Brooke, la Fulton cerca di conquistare Ridge, ricordandogli del bacio appassionato che si sono dati quando lui era ubriaco. Con suo grande dispiacere, Ridge sembra averlo rimosso.

Beautiful, anticipazioni 30 dicembre: Wyatt mette una buona parola per Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas passerà di nuovo all’azione. Dopo aver origliato la conversazione tra suo padre e Shauna riguardo al bacio scambiato al Bikini, il giovane Forrester avvicina la Fulton per farne una sua alleata. Adesso che è a conoscenza di questo prezioso segreto, Thomas ha finalmente un’arma per distruggere Brooke. Privo di qualsiasi remora, il ragazzo persuaderà Shauna del fatto che che Ridge stia cominciando a provare qualcosa per lei.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che proseguirà senza sosta l’adulazione di Wyatt nei confronti di Flo. Dopo aver saputo del suo “sacrificio” il giovane Spencer tornerà a guardare l’ex fidanzata con occhi diversi, proponendosi addirittura di mettere una buona parola per lei con Liam.