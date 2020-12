Cambio vita per Belen Rodriguez, tutto si rinnova: dagli amici al fidanzato

Cambio vita per Belen Rodriguez. In arrivo una profonda rivoluzione: dice addio ad un suo caro amico e interviene sulle scelte di Antonino

Un anno non facile per Belen Rodriguez quello del 2020. Per tutti lo è stato potrebbero rispondere in molti ed effettivamente è così. Ma per la showgirl argentina ci sono state tante vicissitudini personali che hanno scandito un momento molto complicato per sé stessa e la propria famiglia.

L’ennesima rottura con il marito Stefano De Martino in primis e poi tanti flirt, veri o presunti, tanto gossip e chiacchiericcio. A partire da Mattia Ferrari che le è stato sempre accanto, amico e suo collaboratore.

Per molti all’inizio era il suo nuovo fidanzato, voce ben presto smentita. E poi Antonino Spinalbese, il suo giovane nuovo compagno che a quanto pare la rende veramente felice ad oggi con sempre più scatti e video che li mostrano insieme.

Ma in questo fine 2020 pare che per Belen ci siano ancora altri cambiamenti. Cambiamenti nella sua vita che ha deciso di rivoluzionare a livello affettivo.

Cambio vita per Belen Rodriguez, addio a Ferrai e Antonino si licenzia

Belen Rodriguez cambia vita, ancora una volta. L’ex compagna di Stefano de Martino pare che abbia fatto un po’ di “pulizia” intorno a sé. Secondo i ben informati pare che abbia chiuso i rapporti con Mattia Ferrari, proprio il suo amico e collaboratore che le era stato molto vicino soprattutto nel momento della separazione con suo marito.

Sembravano essere inseparabili ma ora sembra invece che le loro strade si sono divise. E un cambio di rotta pare che lo abbia preso anche il fidanzato della soubrette. Le voci del gossip sussurrano che Belen abbia spinto Antonino a licenziarsi dal salone di bellezza in cui lavorava come hair stylist dedicandosi ora solo alla fotografia, sua grande passione.

“È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine” ha dichiarato Mattia Ferrari a Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.

Cosa sia stato tra di loro a rompersi per il momento non è chiaro ma pare che Belen abbia allontanato anche altri amici.