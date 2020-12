L’influencer Carolina Marconi ha condiviso una foto in cui appare con indosso un abito attillato in paiettes oro, che spettacolo

La modella Carolina Marconi sempre più bella e provocante con mini abiti attillati che mostrano le sue forme prorompenti e sensuali. L’ex gieffiana manda in delirio il web con queste foto, le scrivono tantissimi complimenti nei commenti dicendole quanto è bella e sexy. “Sei Meravigliosa”, “Sei unica”, la chiamano anche “Venere”.

Carolina Marconi oggi ancora più bella di allora

La Marconi è sempre stata bellissima sin dai tempi del Grande Fratello, d’altronde anche le sue origini venezuelane hanno inciso nel suo aspetto. Ad oggi ha 42 anni e possiede un negozio di abbigliamento in zona Ponte Milvio, che si chiama Aloha. E ha avviato anche la propria linea si scarpe, nominata Le Markol. Sui social è molto seguita, ha infatti 183 mila follower. Ad oggi la bella modella e influencer ha un figlio ed è fidanzata da tempo con Alessandro Tulli, ex calciatore.

I due sembrano molto innamorati e affiatati nonostante il passare degli anni. Lei condivide molte foto davvero tanto provocanti dove mostra il suo seno prorompente e le sue forme che certo non passano inosservate. Eppure pare che il suo compagno non sia geloso, forse sa che lei è innamorata solo di lui e non c’è alcun rischio. Certo che però fare qualche foto in meno e più vestita non guasterebbe, ma d’altronde se a lui va bene così, non c’è molto da dire. Le piace mettersi in mostra è evidente e anche ricevere i vari complimenti degli utenti.

Nelle stories in evidenza si vede la Marconi che fa la spesa mentre balla a ritmo di una musica latina. Poi si vedono alcuni video insieme alle sue amiche in cui ridono e scherzano e uno anche con il compagno. Si diverte come molti anche lei su Tik Tok. La bella venezuelana balla anche il tango argentino, è piena di sorprese.